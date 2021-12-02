免費下載！56 張可商用聖誕節立體插圖～Free Christmas 3D Illustrations

終於，來到了 2021 年的最後一個月，不免俗的要給大家帶來幾個聖誕節相關的資訊。首先第一個就是「Free Christmas 3D Illustrations」可以免費下載的聖誕節主題 3D 立體插圖。

這個插圖包裡共有 56 款的插圖，，

包含聖誕老公公、薑餅人、聖誕樹、禮物盒、枴杖糖、雪橇、蠟燭等，其中還有聖誕老公公的各種情境圖，像是拉著麋鹿、掉進煙囪、拿著巨大雪球或是站在雪橇上滑雪的樣子等，趣味性十足！

插圖風格相當可愛而且質感都很不錯，免費下載的部份提供的是 PNG 圖檔，可使用在個人或商業用途，但仍有一點限制，例如不可商品化、使用在遊戲或 App 當中，更詳細的說明可到 License 頁面中查看。

網站名稱：Free Christmas 3D Illustrations 網站網址：https://christmas.wannathis.one/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到運用 3D 插圖所製作出來的主視覺，超可愛的啊～





往下滑可以看到一些插圖的介紹以及瀏覽所有的插圖。





拉到最下方就可以點擊「Free Download」轉跳到下載畫面。





在下載畫面右側的價格欄位中填入「0」，再按下「我要這個！」。





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點擊「查看內容」就可以在下個畫面點擊「下載」將插圖包壓縮檔下載回來囉！