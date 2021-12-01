表情符號果汁機！emojimix 隨機將兩種符號合二為一，會是驚喜還是驚嚇？

Emoji 表情符號被大量的運用在生活當中，無論是與親朋好友之間的聊天或是在網路上發表文章、留言等，都會使用一些表情符號讓閱讀文字的人可以更準確的了解自己想傳達的情緒。

表情符號的種類相當的豐富，，

而且每隔一段時間都還會推出新的符號，但如果你總覺得還是少了點什麼，不妨來「emojimix」自己攪和出新的品種（？）吧！它就像是表情符號的果汁機，可以隨機將兩種不同的符號合二為一，例如熊熊 + 生氣臉，原本的就會變成火爆熊；又或熱狗 + 蝸牛，蝸牛的殼就會變成熱狗的造型，整個超無違和感。

你也可以自己決定要組合哪兩種表情符號，或僅隨機更換其中一個，基本上大部份都可以生成新的圖案，某些無法組成的則會自動跳過，生成的圖案可以複製使用，但就會是一張 534×534 的 PNG 圖檔，不會變成 Emoji 的狀態，任何可貼圖、傳圖的程式都可以使用。

不過雖然多數的組合看起來都很有趣，甚至會覺得結合的很棒，但某些組合的結果也可能令人感到驚嚇，例如山羊 + 烏龜或是小鳥 + 貓咪，有興趣的話，大家都可以試著組合出來看看哦！

操作畫面：

打開網頁後，點擊「Click here to begin」就可以隨機組合一組表情符號。





很多時候都是很合理的結果，像下圖水汪汪的眼睛讓害羞的表情有更上一層樓的感覺。點擊圖案就能再隨機生成一組，也可以點擊上方的「骰子」隨機更換其中一個表情符號，或是使滑鼠滾輪也可以逐一滾動尋找想要使用的符號。看到喜歡的圖片就可以在下方點擊複製或是分享專屬連結，也可以在圖片上使用滑鼠右鍵的「另存圖檔」保存。





貓咪加上小鹿就成了變裝頭套的風格。





動物加上各種黃色的表情符號也都會有蠻不錯的效果。





但有些就很搞笑，像下圖原本甜甜的愛心整個都變得沒有活力了。





或是 ㄎㄧㄤ 掉的獨角獸。





美味的烏龜（！）





還有嚇歪的藍色小鳥。組合超級多，至於是令人驚喜還是驚嚇，只有組合出來才會知道啦～