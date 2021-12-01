「照樣造句不求人」國小一～六年級國語句型輔助學習工具

       

家裡有國小學生的家長們，難免偶爾都會需要幫小朋友們解答課業上的疑惑，但老實說爸爸媽媽都離小學時期很遠很遠了，，

有些東西要回想還真不容易，這時就會需要一些工具 App 來輔助啦！

之前曾介紹給大家一款「國小國語不求人」的生字學習幫手，而本篇要再來介紹同一開發商旗下的「照樣造句不求人」給各位家長，裡頭一樣包含了康軒、南一及翰林三個出版社的版本，從一年級到六年級都有，不過四～六年級的部份，目前僅提供上學期的內容可查詢。

每一課都有列出相關的造句，並提供句型的結構分析，包含詞性、複句分類，還有各種的形容詞、例句參考，可幫助小朋友做更多的延伸思考。雖然 App 介面、功能的操作都很簡單，但還是由家長做為主要操作者較佳，可避免限縮了小孩們的創造與想像力唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：照樣造句不求人
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：APP 88
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「照樣造句不求人」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後即可選擇需要的版本，進入後就能看到學期分類。



    再點入需要查詢的課程單元，就能看到相關的內容。



    點入欲查詢的句型即可看到結構分析與例句。

    最後更新：12-01, 2021 下午 12:14

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