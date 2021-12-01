「九九乘法表挑戰王」從學習、闖關到考記憶力！用更有趣的方式幫助學習！

真想不起來以前小時候九九乘法有用什麼特別的方式學習，大概就是把墊板上印的九九乘法表拿來狂背而已，不知道花了多少時間，反正背著背著也就都記起來了不過在 3C 時代長大的小孩則有更多的學習方式可以選擇，如果想要讓家裡的小朋友對九九乘法的學習更感興趣，可以讓他們搭配「九九乘法表挑戰王」這個 App 來使用。

「九九乘法表挑戰王」結合了遊戲的元素，要來幫助小朋友們快速認識乘法表，從最基礎的「學習」開始，還提供默背的功能；當有點熟悉之後就可以進入「修練」的階段，可依序進行乘法表的練習，進一步加深印象

對乘法表有基本的記憶之後，就可以來到「闖關挑戰」，共分為專家、大師以及記憶力大挑戰三種，難度也是會逐步的提升，在挑戰模式中都是打亂順序混合出題的，可以更有效的提高熟練度唷！除了有 9×9 外，還有 12×12 以及 19×19 可練習，程式可完全免費下載使用，可離線使用，不過偶爾還是要開網路下載關卡內容才能繼續離線玩，有需要的朋友參考看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：九九乘法表挑戰王 軟體語言：繁體中文 開發人員：AppStar Studio 官方網站：https://appstaredu.wixsite.com/enhome 軟體性質：免費軟體 系統支援：Andorid 4.2 以上版本 網路需求：可離線使用，偶爾需連網下載關卡內容 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「九九乘法表挑戰王」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

遊戲畫面：

在主畫面上方可選擇要練習的範圍，按下「▶」即可進入遊戲選單基礎 0 的朋友，就從「學習」開始，如果對乘法表已有基本的記憶，可直接從「專家挑戰」開始





「學習」會提供乘法表可進行學習背誦，點按下方的箭頭就可以進入「默背」，點擊下方的「A」即可看到答案









「修練」的部份同樣是依序進行練習，進一步幫助加強記憶，將題目與答案正確配對即可消除









「專家挑戰」就進入了闖關模式，會開始打亂混合出題









「大師挑戰」進行的方式與「專家挑戰」差不多，只是加入了「時間限制」









「記憶大師挑戰」則是以記憶翻牌配對的方式來進行，每道題可看 3 秒，之後就會蓋牌，成功配對消除即可過關