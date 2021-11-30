Pretty Pickle 令人著迷的彩色路徑腦筋急轉彎

「Pretty Pickle」的中文名稱為小麻煩，是一款以彩色路徑為主題的腦筋急轉彎解謎遊戲，在關卡中會有一些彩色的圓點，，

透過拖曳規劃路徑讓它們可走向同色圓圈的終點，不過在走動的過程中需避免不同色的圓點相撞，因為兩色圓點相撞就會變成黑色而無法過關。

若能完成關卡基本上都可以獲得 1 顆星，有時間限制的關卡，在時間內完成則可再多拿 1 顆星，若能完全不犯錯一次過關，又可再拿到 1 顆星，另外每獲得 100 分可換得 1 顆星。這邊所累積的星數相當重要，除了可用來解鎖關卡外，在暗黑的困難關卡中，每犯錯一次就會扣除 1 顆星，消耗的速度可說是相當的快。（所以一遇到暗黑關卡，我都直接跳關，先玩後面的再說🤣）

關卡數量很多，千萬不要糾結在某一關，有些關卡看起來好像無法解決，但每個關卡都是經過精心設計的，肯定都有解決的辦法，只是得靠玩家耐心的找出來。除了基本的關卡設計外，之後會加入更多謎題元素，包含鑽石的收集、變色方塊等難度將會越來越高！

如果你已遊玩成精，還可以自製謎題關卡，並能發送給製作團隊，也許未來就會在新增的關卡中看到它哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Pretty Pickle 軟體語言：簡體中文,英文……等 開發人員：Pawel Klarkowski 官方網站：https://www.facebook.com/Pretty-Pickle-1574615582660365/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.3 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pretty Pickle」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

第一次進入遊戲，可獲得 3 顆星的獎勵，接著小手就會帶領玩家進行遊戲。將紅色圓點向紅色圓圈拖拉出路徑，放手後圓點就會跟著路徑方向行動，達到圓圈處即可過關。









第二關出現了兩種顏色，簡單！劃個 X 就解決了……嗎？





如果不同顏色的圓點撞在了一起，就會像左圖這樣變成了黑色，這樣就算是失敗了。每個格子中心都會有個節點可以用來製作路徑，必須想出一個兩色不相撞的路徑，才可以成功過關。





除了顏色會越來越多外，還會加入鑽石，白色的鑽石可用任意顏色的圓點來收集，但帶有顏色的鑽石就必須使用同色的圓點才可收集，否則該圓點也同樣會變成黑色而失敗。





遇到黑色背景的關卡，就必須更加小心一些，因為在這些關卡中一旦犯錯就會被扣除 1 顆星，錯一次扣 1 顆，一個不注意星星就會被用完。如果發現情勢不對，可先回到關卡列表，使用 3 顆星來解鎖後面其它的任一關卡，先往後面繼續走下去比較保險。





如果星星不夠用的時候，回頭玩之前的關卡還是可以賺分數，每 100 分可以換 1 顆星。之後的關卡還會加入更多有趣的玩素，像右圖的變色小方塊，需依照關卡中的要求來變換圓點的顏色，成功收集所有的鑽石並走向終點。





在關卡列表點擊右下角的圖示就可以進入自製關卡畫面，再點擊「+」就可以進入編輯。