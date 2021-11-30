避免久坐的好幫手！Stand up LITE 搭配音樂定時起來走動或跳舞

大家都聽過久坐是健康的殺手這句話，如果想定時提醒自己離開椅子站起來活動活動，可以來試試這款有點可愛的「Stand up LITE」。一般同類型的提醒工具，，

大多都是搭配運動來進行，定時提醒使用者起身來做些簡單的小運動，而這款 App 則是提供兩種選擇。

預設每天早上九點到晚上六點，每小時會提醒一次，可選擇要走路或跳舞，並有多首音樂可以選擇，你也可以依需求改為 20、30、45 或是 50 分鐘提醒一次，當時間到時，就必須將 iPhone 拿起在五分鐘之內達成一定步數或是一邊搖晃 iPhone 一邊跳舞，當畫面中的百分比達到 100% 時，才可坐下繼續原來在做的事情。

內建 9 首音樂可免費使用，另外還可付費解鎖雨聲及森林兩種環境音，讓你體驗在雨中或在森林裡漫步的感受，也可解鎖選用其它自己喜歡的音樂唷！經常久坐的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Stand up LITE 軟體語言：韓文,英文 開發人員：NamSik Kang 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Stand up LITE」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟 App 可先看到功能介紹，部份的按鈕單擊與長按可觸發不同功能。





接著可設定想要重覆提醒的天數與時段，還有間隔提醒時間。再來選擇要使用的活動模式，走路或跳舞。點入走路或跳舞右側的箭頭可進入選擇想要的音樂。





如果是選擇走路，除了預設的音樂外，也有森林及雨聲可選擇，不過這兩款環境音都是需另外付費解鎖的。





進入主畫面後，就可以看到中間的小人圖示，下方會有倒數計時以及下回站立提醒的時間，當時間到時就會發出鈴聲提醒你該站起來活動一下囉！





如果選擇的是走路模式，就必須拿著 iPhone 在五分鐘之內，持續走路讓畫面中的百分比達到 100%。你走的越快，畫面裡的小人也會走得越快。









若選擇跳舞則必須拿著 iPhone 搖晃舞動，只有在偵測到晃動時，音樂才會繼續播放，同樣需達 100% 才能結束該回合的休息。





在下方還可以看到一些簡單的統計資訊，像是在哪個時段走了多少步，或是當日的運動時間、消耗的卡路里數等。