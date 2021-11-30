「Imaginary Soundscape」在 AI 想像的音景中散步吧！

「Imaginary Soundscape」是一個很有趣的網站，乍看之下會以為只是像「Virtual Vacation」或「Take A Walk」這類型可以讓使用者搭配影片聽著現場的環境音，在線上來場微旅行的網站，，

但其實不然，在這個網站裡提供的音景全都是由 AI 所”想像”出來的。

AI 會根據地圖街景畫面裡的元素，產生各種相關的聲音，例如走在華爾街上，可以聽到熱鬧的車流聲、人們聊天的聲音，因為使用的是 Google 地圖街景，使用者可實際透過滑鼠來移動畫面，環境音也會隨著街景的移動而有不同的變化。

除了預設的幾個地點外，還可以輸入關鍵字來搜尋特定地點或地址，也能直接在地圖上拖曳小黃人到指定位置，只要給 AI 數秒的時間辨識街景，就能立即產生相關的環境音。

這個網站還有開放讓使用者上傳自己的圖片，經過分析後同樣可以產生環境音，感覺超妙的，不過上傳的照片有些限制，僅接受 PNG 與 JPEG 格式，且最大不可超過 5MB，有興趣的朋友可以來嘗試看看哦！

網站名稱：Imaginary Soundscape 網站網址：http://imaginarysoundscape.net/

操作畫面：

開啟網頁後，可隱隱約約的看到畫面中有兩個選項，「Street View」是街景模式，另一個則是「Upload your Image」上傳圖檔。





這邊先來街景看看，點入就會隨機到達一個地點，然後就能聽到與畫面相呼應的環境音，例如來到了海灘，耳邊傳來的就是海浪聲，街景中還看到了人，就能聽到人們在聊天的聲音。





直接使用滑鼠拖曳畫面就可以轉動街景或是點擊向前移動，隨著街景的變換，環境音也會跟著改變。在右上角可輸入特定的地點或地址，也可以點擊「Random」隨機變換不同的地點。





或者也可以展開上方的「Venues」有幾個預設的地點可以選擇。





展開下方的「Map」地圖，直接拖動小黃人就能快速跳到不同的地點。這個方式會比輸入地點或地址來得有用，例如輸入 Taiwan 並無法成功顯示街景，不過直接將小黃人拖曳到台灣，就能正常使用。





若在首頁選擇的是上傳圖檔，就會轉跳到下圖畫面，可以輸入圖片的網址或是直接點擊「Load file」從電腦中選取要上傳使用的圖片。





上傳後同樣可依畫面中的元素來產生音景。





或者也可以點開上方的「Showcase」，這邊有提供一些畫作可以使用，就算是一幅畫也同樣可以產出音景，就像被賦予了生命一般。