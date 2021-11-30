「Imaginary Soundscape」在 AI 想像的音景中散步吧！

       

「Imaginary Soundscape」是一個很有趣的網站，乍看之下會以為只是像「Virtual Vacation」或「Take A Walk」這類型可以讓使用者搭配影片聽著現場的環境音，在線上來場微旅行的網站，，

但其實不然，在這個網站裡提供的音景全都是由 AI 所”想像”出來的。

AI 會根據地圖街景畫面裡的元素，產生各種相關的聲音，例如走在華爾街上，可以聽到熱鬧的車流聲、人們聊天的聲音，因為使用的是 Google 地圖街景，使用者可實際透過滑鼠來移動畫面，環境音也會隨著街景的移動而有不同的變化。

除了預設的幾個地點外，還可以輸入關鍵字來搜尋特定地點或地址，也能直接在地圖上拖曳小黃人到指定位置，只要給 AI 數秒的時間辨識街景，就能立即產生相關的環境音。

這個網站還有開放讓使用者上傳自己的圖片，經過分析後同樣可以產生環境音，感覺超妙的，不過上傳的照片有些限制，僅接受 PNG 與 JPEG 格式，且最大不可超過 5MB，有興趣的朋友可以來嘗試看看哦！

 
  • 網站名稱：Imaginary Soundscape
  • 網站網址：http://imaginarysoundscape.net/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，可隱隱約約的看到畫面中有兩個選項，「Street View」是街景模式，另一個則是「Upload your Image」上傳圖檔。



    這邊先來街景看看，點入就會隨機到達一個地點，然後就能聽到與畫面相呼應的環境音，例如來到了海灘，耳邊傳來的就是海浪聲，街景中還看到了人，就能聽到人們在聊天的聲音。



    直接使用滑鼠拖曳畫面就可以轉動街景或是點擊向前移動，隨著街景的變換，環境音也會跟著改變。在右上角可輸入特定的地點或地址，也可以點擊「Random」隨機變換不同的地點。



    或者也可以展開上方的「Venues」有幾個預設的地點可以選擇。



    展開下方的「Map」地圖，直接拖動小黃人就能快速跳到不同的地點。這個方式會比輸入地點或地址來得有用，例如輸入 Taiwan 並無法成功顯示街景，不過直接將小黃人拖曳到台灣，就能正常使用。



    若在首頁選擇的是上傳圖檔，就會轉跳到下圖畫面，可以輸入圖片的網址或是直接點擊「Load file」從電腦中選取要上傳使用的圖片。



    上傳後同樣可依畫面中的元素來產生音景。



    或者也可以點開上方的「Showcase」，這邊有提供一些畫作可以使用，就算是一幅畫也同樣可以產出音景，就像被賦予了生命一般。

    最後更新：11-30, 2021 上午 11:40

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。