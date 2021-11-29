BBC Sound Effects 超過 33,000 種音效素材檔免費下載

「BBC Sound Effects」是英國廣播公司 BBC 旗下的一個音效素材網站，目前已收錄超過 33,000 個音檔，涵蓋多種不同的情境與領域，網站將音效細分包含飛機、動物、自然、掌聲、氣氛、鳥類、鐘錶、喜劇、人群、腳步聲、軍事、醫療等 23 個類別，也可以直接使用關鍵字來快速查找，或是進步使用音檔長度、錄製地點等條件來進行篩選

與一般的音效素材網站不同，「BBC Sound Effects」裡的音效與各種錄音都是為了特定的節目所製作的，或者是一些與自然相關的節目的現場錄音，所以可以聽到更多獨特且貼近大自然的真實音效檔案。

在網站上都可以進行試聽，再選擇要下載 mp3 或 wav 格式，若只是單純想收聽，網站也有提供自動播放的功能，可依序播放清單上的音檔，甚至還開放讓使用者在線上製作混音，並能下載混音後的音檔

所有的聲音檔案不需要特殊的條件全部開放免費下載，不過要特別注意的是僅可免費使用於個人、教育或是研究目的，若有商業範圍的使用需求，網站有另外提供 ProSoundEffects 服務可付費取得授權，有商用需求的朋友可以參考看看

網站名稱：BBC Sound Effects 網站網址：https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/

網頁畫面：

開啟網站後，可直接使用關鍵字來搜尋，或者點擊「Browse all BBC Sound Effects」直接展開所有的音檔素材列表





往下滑動網頁，就可以看到分類目錄，共分為 23 類





在音檔列表可再使用上方的過濾器進一步篩選，包含音檔長度以及錄音地點點擊音檔前方的播放按鈕即可線上試聽





點擊右側的「More detail」可展開看到更多詳細的音檔資訊





點擊下載圖示即可選擇要下載為 wav 或 mp3 格式





了解相關的授權使用說明後，按下「Agree」即可將音檔保存到電腦中





點擊上方的「Sound Mixer」可切換到混音模式，點擊音檔前方的「+」即可將其加入混音清單中





再點擊下方展開混音清單，還可以調整各別音檔的音量、是否循環播放等，點擊右側的「Edit」還可進一步裁剪唷！





完成編輯或是各種的調整設定後，可點擊上方的「Record mix」錄製獨創的混音檔，錄製完畢可保存為 wav 格式