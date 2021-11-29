[限時免費] SPHAZE 充滿科技感的機器人迷宮遊戲

       

「SPHAZE」是一款來自波蘭獨立團隊所創作的科幻益智遊戲，畫質細緻精美且生動，在遊戲中，，

玩家需幫助一個名為 RoBeep 的機器人走向迷宮的中心點，透過轉動三層的石盤迷宮來為機器人創造路線，穿越一個又一個神祕的世界。

遊戲共設計了五大世界，除了第一世界有 13 個關卡外，每個世界都有 10 大關，完成基礎關卡還可解鎖更多的特殊獎勵關卡唷！每個世界主題中除了場景會有不同的變化外，也會加入更多的阻礙與助手，在遊戲中出現時都會有詳細的介紹。

解謎的難度算是中高等級，一個不小心就很容易迷路，或是讓機器人犧牲，但不用擔心的是關卡並沒有限制機器人的生命值，可以無限次的重新來過，從失敗中累積經驗，不過轉來轉去的，好像也很難記得到底走過哪些路線啊～～～有信心可以取勝的朋友，快一起來挑戰吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：SPHAZE
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Mateusz Janczewski
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SPHAZE」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，就可以直接看到關卡地圖，點入第一關就會有一些介紹說明。不過預設是英語介面，可到遊戲設定中切換成其它語言。



    接著就跟著教學，了解遊戲的玩法吧！轉動石盤迷宮，將路徑成功連結，再將機器人移動到起點，它就會沿著路徑走向終點。



    在關卡除了有複雜的路徑外，還會加入許多的阻礙，像是下圖的紅色路徑，機器人只要一碰到就會整個爆炸，必須重來。



    或是必須先經過電力開關，將中心點的防護罩打開，機器人才能順利到達。



    還有綁著炸彈只能使用一次的起點，一旦使用過後就會立即爆炸銷毀。



    成功完成第一世界的所有關卡，除了可以完全解鎖其它的世界外，還可以獲得五個額外的獎勵關卡哦！

    最後更新：11-29, 2021 下午 12:46

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