[限時免費] SPHAZE 充滿科技感的機器人迷宮遊戲

「SPHAZE」是一款來自波蘭獨立團隊所創作的科幻益智遊戲，畫質細緻精美且生動，在遊戲中，，

玩家需幫助一個名為 RoBeep 的機器人走向迷宮的中心點，透過轉動三層的石盤迷宮來為機器人創造路線，穿越一個又一個神祕的世界。

遊戲共設計了五大世界，除了第一世界有 13 個關卡外，每個世界都有 10 大關，完成基礎關卡還可解鎖更多的特殊獎勵關卡唷！每個世界主題中除了場景會有不同的變化外，也會加入更多的阻礙與助手，在遊戲中出現時都會有詳細的介紹。

解謎的難度算是中高等級，一個不小心就很容易迷路，或是讓機器人犧牲，但不用擔心的是關卡並沒有限制機器人的生命值，可以無限次的重新來過，從失敗中累積經驗，不過轉來轉去的，好像也很難記得到底走過哪些路線啊～～～有信心可以取勝的朋友，快一起來挑戰吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：SPHAZE 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：Mateusz Janczewski 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SPHAZE」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，就可以直接看到關卡地圖，點入第一關就會有一些介紹說明。不過預設是英語介面，可到遊戲設定中切換成其它語言。





接著就跟著教學，了解遊戲的玩法吧！轉動石盤迷宮，將路徑成功連結，再將機器人移動到起點，它就會沿著路徑走向終點。











在關卡除了有複雜的路徑外，還會加入許多的阻礙，像是下圖的紅色路徑，機器人只要一碰到就會整個爆炸，必須重來。





或是必須先經過電力開關，將中心點的防護罩打開，機器人才能順利到達。





還有綁著炸彈只能使用一次的起點，一旦使用過後就會立即爆炸銷毀。





成功完成第一世界的所有關卡，除了可以完全解鎖其它的世界外，還可以獲得五個額外的獎勵關卡哦！