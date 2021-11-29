Bouncy Balls 音樂可視化工具，可用來展示音樂或管理教室學生吵鬧聲！

一般來說，聲音只能透過耳朵來感受，不過透過「Bouncy Balls」這個線上工具，，

我們就能把聲音可視化唷！

打開網站後，可以看到許多的或大或小的彩色球，開啟接收聲音的開關後，畫面上的彩色球就會隨著環境裡的各種聲音開始彈跳，音量越大它們彈得越起勁，很適合用來展現音樂，讓眼睛也能感受到音樂的律動。除了預設的彩色球外，還有 Emoji 、泡泡以及眼球主題可以選擇。聲音偵測的敏感度還有球數的多寡都可以依現場的狀況與需求來做調整。

不過「Bouncy Balls」推出的原始作用其實還有另一個，那就是可以幫助學校的老師來管理教室裡學生們的音量，當環境音量達到某個程度時，網站就會發出「噓～」的音效，並會在畫面上顯示提醒文字，也可以選擇用「嗶～」聲來取代。當然，如果是要用來搭配音樂展示的話，這個音量提醒功能是可以關閉的哦！

網站名稱：Bouncy Balls 網站網址：https://bouncyballs.org/

操作畫面：

開啟網站後，點擊「BEGIN DOUNCING!」按鈕進入。





接著點擊右上角的「麥克風」圖示開始接收環境音，初次使用需給予麥克風的使用權限。





畫面上的球球們就會隨著環境聲音的音量而跳動，在右側還可以調整音量偵測的敏感度以及球的數量。





當音量過大時，就會發出提醒音效，畫面上也會出現相關的提醒文字。在右側下方可以切換不同的提示音或靜音只出現提醒文字，取消「✓」即可完全關閉音量提醒。





另外，除了預設的彩色球外，還有 Emoji、泡泡以及眼球的主題可以選用。