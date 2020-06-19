「國小國語不求人」課本生字學習，國字、成語、造詞查詢好方便！（Android）
「國小國語不求人」是一款小學生學習國語生字的好幫手，包含 108 學年度國小一年級至六年級的國語生字內容，康軒、南一、翰林三個出版社的版本皆有收錄，，
在家寫作業或是複習時遇到不會的生字，就可以立即查詢，在課本生字的部份，可以查看每個生字的注音、部首、筆畫、釋義，還能聽取發音以及播放筆順動畫，並結合成語與詞語的延伸查詢，可幫助更廣泛的學習。
臨時想查詢某個陌生的國字，就可以使用國字查詢功能，輸入欲查詢的國字即可查看相關的注音、釋義等解說。如果遇到連讀音都不知道的字，可切換使用手寫輸入法來查詢哦！另外還有成語查詢與造詞、詞語查詢，可輸入關鍵字來查詢相關的造詞、詞語或成語，就能獲得釋義、用法、近義、反義以及典源的說明。
所有的查詢都附有發音可以播放收聽，不過若遇破音字，有時還是會有小凸槌的狀況，例如在測試時就有發現「龜」原來可以唸「ㄑㄧㄡ」，「龜（ㄑㄧㄡ）茲（ㄘˊ）」是漢代西域的一個國家名，這邊的發音播出來就還是唸「ㄍㄨㄟ」，但比較常見的「龜裂」就會正確發「ㄐㄩㄣ」，大家在使用時遇到破音字就再注意一下囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：國小國語不求人
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：APP Free 88
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「國小國語不求人」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式即可看到四大功能按鈕，「課本生字」點入後可再選擇需要的版本。
再選擇年級與學期，就可以看到課程單元。
點入想要學習的生字，就能看到相關的內容囉！點擊上方生字左右兩側的按鈕，可聽「發音」、查看「筆順」動畫，也可再進一步學習相關的「成語」與「詞語」。
「國字」可輸入想查詢的生字，按下「查詢」就能看到相關內容。一樣可聽發音、查筆順與相關的成語及詞語。
「成語」可輸入完整的成語或其中的關鍵字，就能查找到需要的成語，點入即有相關的釋義、用法、典源等資訊。
「詞語、造詞」一樣可輸入完整詞語或關鍵字來查找需要的詞語或造詞。
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