據說只有 1% 的人可以拿到 500 分！玩起來超爽快的「快手方塊」遊戲

       

這款「快手方塊」是一款蠻久沒更新，推出時間（2016 年）有些久遠的小遊戲，在我的 App 清單裡也已經擺放許久，，

最近才把它下載回來玩，沒想到還真是一款歷久不衰的好遊戲！雖然遊戲畫面有點時代感就是了。

它的玩法很簡單，只要點擊下方的發射按鈕將方塊射出去，填滿一整行 4 格的方塊就能消除，方塊們會從畫面頂端不斷的往下移動，速度將會隨著時間越來越快！必須專注觀察空格的位置與數量，在方塊大軍還來不及壓境時，就連續射擊快速的將它們填滿消除。只要一個失神就可能造成無法挽回的錯誤，當方塊觸碰到底端時，遊戲就會 Game Over 啦！

玩法規則都很容易上手，而且搭配爆破音效及動畫效果，玩起來超級爽快，而且還能訓練反應能力，基本上玩一場也花不了多少時間，除非你已練成精，否則要能持續玩下去是相當困難的。玩了老半天，我目前最高也只拿到近 300 分，看來要成為那 1% 可以拿到 500 分的人得要再多練些日子了！有興趣的朋友也來挑戰看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：快手方塊
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Tony Peng / Just SW
  • 官方網站：https://www.facebook.com/Just-Play-696097707224784/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    按下「play」即可進入遊戲，一開始方塊的移動速度是很慢的，依照空格的位置，點擊下方的按鈕就能將方塊發射出去，填滿一整行就能消除。



    發射方塊沒有什麼限制，可以依照空格出現的順序連發，方塊們會自動的填滿並消除，但若不小心出錯，讓方塊步步逼近，直到觸碰到了底端，遊戲就會結束啦！第一次的挑戰才拿到了 77 分。



    不過經過了大概 15 分鐘的練習，就進步到了 291 分啦！想要拿到 500 分，應該也是指日可待，大家也一起來挑戰看看吧！

    最後更新：12-10, 2021 下午 12:19

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