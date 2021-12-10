「KD Pro Disposable Camera」仿一次性底片相機，還可手動捲底片！

現代人拍照，拿起手機、數位相機卡嚓卡嚓的就可以拍起來，不像以前使用底片相機那麼有儀式感，，

拍張照還要自己捲動底片才能拍下一張，整卷拍完才可以沖洗出來欣賞那完美與不完美的成果。

如果對底片相機的拍照效果很感興趣，又想繼續擁有科技的便利，可以下載「KD Pro Disposable Camera」這款仿一次性底片相機的拍照 App，從介面的設計配置到最後產出的照片，每個細節都模擬的相當真實。

可使用預設的小小取景窗來拍照，並體驗拍照後手動捲底片的感覺，如果要再更極致一點，還能選擇在 1 小時或 1 天後才會將照片沖洗出來，讓你能更專注在當下的美景之中。提供 4 種濾鏡主題，其中也包含有個性的黑白濾鏡，不論使用哪一種主題，拍攝出來的照片都相當有味道。

日期戳是基本的配備，年份還可依需求來做調整，讓你可以拍出彷彿穿越時空回到過去的照片，當然也可以選擇不加日期囉！喜歡這種懷舊效果的話，可以來免費體驗看看。





▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：KD Pro Disposable Camera 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：NK Aviation Ab 官方網站：https://www.ginnypix.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

打開後就能看到仿一次性相機的介面，小小的「取景窗」，右下角顯示的剩餘可拍照的「底片數量」，右上角是「捲動底片」的滾輪，最右側的大按鈕當然就是「快門」囉！在左上角可開啟「閃光燈」，也有能切換前後鏡頭的功能。





點擊取景窗的話，可以切換成大螢幕，並可使用「自拍倒數」或是「關閉日期戳」的功能。





拍照後，預設底片會自動捲動，右下角的剩餘底片數就會減 1，如果想要體驗手動捲底片的感覺，可點入「齒輪」修改設定。





在設定功能最下方就可以開啟「手動倒捲底片」，這樣拍照後，就需自己使用右上角的滾輪捲動底片才可再拍下一張。若想要體驗的更加徹底，還能調整「沖洗時間」，改為 1 天或 1 小時，延後看到照片的時間。





「濾鏡主題」有四種可選擇，每一種都很有特色唷！「日期戳記」的部份，可修改顯示的格式、指定年份等。





點擊右下角的「底片」，就可以看到所拍攝的照片。（如果有延後沖洗時間，就必須等到時間到時才能看到。）





免費版本每次只能使用一卷底片，必須拍完一整卷才可以再使用新的底片拍照。點入底片就可以看到所拍的照片囉！不過預設只會保存在程式中，點擊左下角的分享按鈕，就可以選擇「保存」到相簿。