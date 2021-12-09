「Page Pad」可跟著網頁走的快速筆記工具

       

在瀏覽網頁時，若遇到有用的資訊需要記錄時，大家都是怎麼做的呢？開一個專門的記事本、Word 檔來記錄，，

還是記錄在各種的雲端筆記本之中？萬一需要對照原有的網頁內容，還得再把網址也一併保存下來，要是筆記數量一多，想起來就覺得有點沒效率對吧？

這邊要介紹給大家一個可以跟著網頁走的快速筆記工具「Page Pad」，它是一個支援 Google Chrome 的瀏覽器擴充功能，在瀏覽網頁時可隨時開啟立即寫下筆記內容，還提供簡單的編輯功能，包含粗體、斜體、刪除線，甚至還可以在文字上加入超連結。有需要的話也能加入項目符號或是編號，並能依求縮排建立多層次清單。

所有的筆記都會跟隨著原來的網頁，就算將網頁關閉，下回再開啟時，筆記內容一樣會完整的保留，可繼續編寫或修改。有需要的話，可以瀏覽同一個網域的所有筆記，當然也可以將各個不同網站的筆記全數列出，更方便後續的整理與閱讀。經常需邊瀏覽網頁邊做筆記的朋友，可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Page Pad : Make quick notes
  • 軟體版本：2.0.2
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.39MiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    使用方法：

    在下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。



    在瀏覽網頁時，若需要筆記就可以直接在工具列上點開「Page Pad」，立即寫下筆記內容。



    在上方還有一些編輯工具可以使用，加粗、斜體、刪除線、加入連結、項目符號、編號、縮排等。



    點擊右上角的「三」選單鈕，可切換選擇其它不同的主題色。



    勾選下方的「All notes for this website」就可以看到同一個網域下的所有筆記。



    點擊右下角的「All notes」則可在新分頁開啟 Page Pad 頁面，這邊就可以看到所有網域的筆記內容囉！

    最後更新：12-09, 2021 下午 3:10

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