「Page Pad」可跟著網頁走的快速筆記工具

在瀏覽網頁時，若遇到有用的資訊需要記錄時，大家都是怎麼做的呢？開一個專門的記事本、Word 檔來記錄，，

還是記錄在各種的雲端筆記本之中？萬一需要對照原有的網頁內容，還得再把網址也一併保存下來，要是筆記數量一多，想起來就覺得有點沒效率對吧？

這邊要介紹給大家一個可以跟著網頁走的快速筆記工具「Page Pad」，它是一個支援 Google Chrome 的瀏覽器擴充功能，在瀏覽網頁時可隨時開啟立即寫下筆記內容，還提供簡單的編輯功能，包含粗體、斜體、刪除線，甚至還可以在文字上加入超連結。有需要的話也能加入項目符號或是編號，並能依求縮排建立多層次清單。

所有的筆記都會跟隨著原來的網頁，就算將網頁關閉，下回再開啟時，筆記內容一樣會完整的保留，可繼續編寫或修改。有需要的話，可以瀏覽同一個網域的所有筆記，當然也可以將各個不同網站的筆記全數列出，更方便後續的整理與閱讀。經常需邊瀏覽網頁邊做筆記的朋友，可以參考看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Page Pad : Make quick notes 軟體版本：2.0.2 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：3.39MiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

在下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





在瀏覽網頁時，若需要筆記就可以直接在工具列上點開「Page Pad」，立即寫下筆記內容。





在上方還有一些編輯工具可以使用，加粗、斜體、刪除線、加入連結、項目符號、編號、縮排等。





點擊右上角的「三」選單鈕，可切換選擇其它不同的主題色。





勾選下方的「All notes for this website」就可以看到同一個網域下的所有筆記。









點擊右下角的「All notes」則可在新分頁開啟 Page Pad 頁面，這邊就可以看到所有網域的筆記內容囉！