[限時免費]「怪獸迷你遊戲豪華版」考驗反應與點擊速度的快節奏小遊戲大集合！

       

你的手速有多快？來「怪獸迷你遊戲豪華版」挑戰看看就知道！在這款遊戲中收錄了多種有趣可愛的迷你小遊戲，全都要來考驗玩家的反應與點擊速度，在快節奏的遊戲當中，，

必須完成一個又一個的挑戰，不斷提升難度累積更高的分數！

玩法簡單，適合各種年齡層的朋友一起來玩，也可以在聚會當中做為炒樂氣氛的道具，比賽誰可以撐到最後，獲得最高好的分數！遊戲的介面走的是童趣的風格，難度共分為五等，每回挑戰都會從最低層級的「奶嘴」開始，一路升級到最高等的「炸彈」等級，速度狀會越來越快！

遊戲的主題很多元，有時需幫怪獸拔牙、有時需撐起大鯨魚，還需要幫怪獸將腸子裡的石頭移出、幫受傷的怪獸縫補傷口，每回合都有三條命可以用，失敗三次就只能再重新來過，能走多遠就看玩家們的手速有多快了！如果可以累積得分到十萬分還能解鎖某個隱藏的物品唷！有興趣的朋友快一起來挑戰吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：怪獸迷你遊戲豪華版
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Electric French Fries Inc.
  • 官方網站：https://electricfrenchfries.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「怪獸迷你遊戲豪華版」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    按下「遊戲開始」即可進入。



    每個遊戲開始前都會顯示主題及玩法。



    開始時，上方會有時間條快速的減少，必須在時間內儘快的完成遊戲的要求，例如下面的拔牙遊戲，就要快速拔除黑色的蛀牙，集滿左上角的牙齒即可通過。



    每一種遊戲的玩法都很簡單，困難的是速度的部份。



    挑戰成功的話就可以獲得分數，但若挑戰失敗則會失去一隻怪獸，三隻都失去的話，遊戲就會結束啦！



    在遊戲中會從最簡單的奶嘴、蛋糕、拳擊手套、頭盔到炸彈，不斷的提升難度！堅持越久分數越高！



    在首頁點擊上方的高分紀錄，可看到目前累積的分數總和，集滿十萬分就能解鎖隱藏的物品唷！

    最後更新：12-09, 2021 上午 11:40

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