「Free Userpics Pack」頭像圖片免費下載！100 種不同風格任選！

       

在網站或 App 設計初期都會需要一些佔位圖來幫助撐起畫面的完整性，除了一些主視覺、商品圖、情境圖等需求外，若是有會員機制的話，，

也會需要一些假的用戶頭像來協助呈現相關的畫面。

「Free Userpics Pack」這個網站就提供了 100 張用戶頭像圖片可以免費下載使用，每個頭像都有方形圓形兩種形狀可選擇，基本上大略可分為 13 種畫風，有線條輪廓、3D 立體版、可愛版、漫畫版、插畫風等，男生、女生、各種不同打扮通通有。

只要輸入 Email 就能整組打包下載回來，除了有 SVG、PNG 格式外，也兼容於 Figma，這些全都可免費下載，並允許商業用途，如果你正需要一些假的頭像圖片來輔助畫面的呈現，可以參考看看哦！

 
  • 網站名稱：Free Userpics Pack
  • 網站網址：https://userpics.craftwork.design/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，可直接點擊「Download for free」跳到下載畫面，或是往下滑動先看看這些頭像是否符合你的需求。



    也有一些使用範例可以參考。



    每一張頭像都有圓形及方形可選擇，將鼠標懸停在頭像上方，就可以看到相同風格的其它頭像設計。



    一路滑到底部，就可以點擊「Download for free」。



    接著在右側輸入 Email 後，按下「Free Download」。



    再點擊「Download」就能將頭像壓縮檔下載回來囉！



    壓縮檔裡分別有 Figma、PNG 以及 SVG 可取用。

    最後更新：12-08, 2021 下午 4:04

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