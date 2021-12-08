想像海浪打在腳邊，沙灘是你的座位～Defonic Ocean noise generator 海洋環境音產生器

大多數人的旅行無法說走就走，但你的思緒可以！沒有哆啦 A 夢的任意門沒關係，只要打開「Defonic Ocean noise generator」戴上耳機就帶你衝到海邊去！

「Defonic Ocean noise generator」是一個海洋環境音產生器，，

提供三種不同強度的海浪聲，加上划船、海豚、海鷗、鯨魚、燈塔、潛水等 15 種的環境音效，可任意搭配出自己喜歡的組合，並可各別調整音量的大小，創造出只屬於你的一片海洋。

網站的藍色海洋場景加上滑鼠鼠標的動態氣泡設計，看起來就有一種輕鬆療癒的感覺。網站還有提供 30 分鐘與 1 小時的播放定時器，可在時間到時自動停止播放。想到海邊走走，但行動暫時不自由的話，不妨就到這裡過過癮吧！

網站名稱：Defonic Ocean noise generator 網站網址：https://defonic.com/vibeocean.html

網頁畫面：

開啟網頁後就可以看到音效列表，除了第一排的海浪聲只能擇一外，其餘的音效都可以混搭使用。





下方還有很多的音效可以選擇。





點擊音效圖示就能加入播放，拖曳下方的「錨」就可以調整音量大小。





點擊右側的「電源按鈕」就可以展開功能選單，可設定播放 1 小時、30 分鐘，或是立即暫停播放。