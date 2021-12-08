Popsicle Sticks Puzzle 轉轉冰棒棍三消益智遊戲

「Popsicle Sticks Puzzle」是一款以冰棒棍為主題的三消益智遊戲，玩法很簡單，但要小心很容易就玩上癮！玩家需在 3×3 的遊戲盤上放入各種不同顏色的冰棒棍，，

以「米」字排列，每個位置最多可放置 4 支冰棒棍，將同色的冰棒棍連成一線就能消除。

連線的方式依位置可以垂直、水平以及對角線放置，僅會消除方向連線的冰棒棍，其餘的則會繼續留在原來的位置上。每回會給 3 組新的冰棒棍組合，在擺放前、擺放後都可以點旋轉調整位置，不過若想要把握連擊加分的機會，可得在擺放前就先將冰棒棍們喬好位置哦！

遊戲可以一直玩到再也擺不下任何冰棒棍為止，每一動都要步步為營才能走得長遠獲得高分。每次的消除都可以賺取金幣，而金幣則可以用來使用道具，幫助玩家排除障礙，清出更多的空間。玩起來很有挑戰性，也很燒腦，喜歡益智遊戲的朋友不要錯過囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Popsicle Sticks Puzzle 軟體語言：英文 開發人員：Popsicle Sticks Puzzle chef.gs 官方網站：https://www.chef.gs/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會有一些簡單的教學，拖曳放置冰棒棍；點擊可旋轉；必須空間形狀相符才可成功擺放；將同色冰棒棍連線排列即可消除。











當教學結束後就會直接進入正式遊戲，共會有 3×3 的擺放空間，在擺入新的冰棒棍之前，記得要先喬好位置，才能維持連續加分哦！





如果覺得越玩越卡，有點快要 Game Over 的感覺，就要快點使用下方的道具來輔助，「炸彈」可清除任一位置的冰棒棍；「彩虹」可獲得一支彩色的冰棒棍，可用來取代任何顏色；最後一個「交換」則可換一批新的待用冰棒棍。









當剩下的空位無法再放入新的冰棒棍組合時，遊戲就會被迫結束囉！