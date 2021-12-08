Popsicle Sticks Puzzle 轉轉冰棒棍三消益智遊戲

       

「Popsicle Sticks Puzzle」是一款以冰棒棍為主題的三消益智遊戲，玩法很簡單，但要小心很容易就玩上癮！玩家需在 3×3 的遊戲盤上放入各種不同顏色的冰棒棍，，

以「米」字排列，每個位置最多可放置 4 支冰棒棍，將同色的冰棒棍連成一線就能消除。

連線的方式依位置可以垂直、水平以及對角線放置，僅會消除方向連線的冰棒棍，其餘的則會繼續留在原來的位置上。每回會給 3 組新的冰棒棍組合，在擺放前、擺放後都可以點旋轉調整位置，不過若想要把握連擊加分的機會，可得在擺放前就先將冰棒棍們喬好位置哦！

遊戲可以一直玩到再也擺不下任何冰棒棍為止，每一動都要步步為營才能走得長遠獲得高分。每次的消除都可以賺取金幣，而金幣則可以用來使用道具，幫助玩家排除障礙，清出更多的空間。玩起來很有挑戰性，也很燒腦，喜歡益智遊戲的朋友不要錯過囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Popsicle Sticks Puzzle
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Popsicle Sticks Puzzle chef.gs
  • 官方網站：https://www.chef.gs/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次開啟遊戲會有一些簡單的教學，拖曳放置冰棒棍；點擊可旋轉；必須空間形狀相符才可成功擺放；將同色冰棒棍連線排列即可消除。



    當教學結束後就會直接進入正式遊戲，共會有 3×3 的擺放空間，在擺入新的冰棒棍之前，記得要先喬好位置，才能維持連續加分哦！



    如果覺得越玩越卡，有點快要 Game Over 的感覺，就要快點使用下方的道具來輔助，「炸彈」可清除任一位置的冰棒棍；「彩虹」可獲得一支彩色的冰棒棍，可用來取代任何顏色；最後一個「交換」則可換一批新的待用冰棒棍。



    當剩下的空位無法再放入新的冰棒棍組合時，遊戲就會被迫結束囉！

    最後更新：12-08, 2021 上午 11:14

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。