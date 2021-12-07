給舊照片一點顏色瞧瞧！「Colorize it」黑白照片著色器

你手邊有沒有一些黑白照片或是泛黃懷舊的老照片呢？是否想知道照片中的風物、人物原本擁有什麼樣的色彩？快將它們通通丟入「Colorize it」，只要幾秒鐘，就能為黑白照片填入色彩！

「Colorize it」是一款透過 AI 人工智慧與神經網絡技術自動為黑白照片著色的 App，，

操作簡單又快速，色彩還原的效果相當不錯，將照片選入後，程式就會自動幫照片上色，無論是黑白照、棕褐色調或是套用過飛濺效果的照片，通通都可以重新上色。

在上色後，可再使用飽和度、對比、亮度來做微調，另外還有提供畫筆功能，可以將上色的部份依需求再塗抹回黑白色，反向製作出飛濺效果的照片，例如可以只將照片中的人還原顏色，其餘景物則維持原有的黑白狀態，看起來也別有風味。

完成的照片可直接保存為 JPG 檔到相簿中，不過免費版本在照片左下角會壓有浮水印，如果不希望出現浮水印，可在保存照片時透過觀看廣告來去除或著也可考慮付費解鎖更完整的功能。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Colorize it 軟體語言：英文 開發人員：reAImagine 官方網站：https://www.reaimagineapps.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Andorid 6.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Colorize it」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊「Colorize」接著開啟「檔案」選取要上色的照片。





等待數秒後，就可以看到上色的成果。在下方可使用飽和度、對比及亮度來調整照片呈現的狀態。拖曳左側的白色圓點可查看上色前後的差異。





若想要來點不同的變化，可點入上方的「畫筆工具」，可透過塗抹的方式將上色的部份還原成黑白，在上方可切換使用彩色或黑白、畫筆或縮放調整位置、調整畫筆粗細。





調整完畢就可以點擊右上角的按鈕再點擊「SAVE ANYWAY」保存到相簿中，若不希望有浮水印則可點擊「WATCH AD AND SAVE」即可去除浮水印後保存。