「Plank 5 Minutes」介面超時尚的棒式練習器，6 種動作幫你找回隱藏的腹肌！

每個人都有腹肌，只是大多數的人都被脂肪給擋住了，但想要找回那隱藏的六塊肌可不簡單，，

除了得控制飲食外，運動也不能少。這邊就來介紹一個介面超時尚的棒式輔助練習器「Plank 5 Minutes」，讓大家隨時隨地都能進行好操作的棒式運動。

「Plank 5 Minutes」每回合需花費 5 分鐘的時間，結合 6 種不同的棒式動作，直臂、肘撐、側棒式、舉單腳等，將時間切分為 8 組，以 6 種動作交錯進行，每個動作在最後 3 秒時都會有倒數提示音，不過動作與動作之間並沒有預留休息時間，使用者可視需求自行按下暫停按鈕，調整狀態後再繼續。

極簡風格的介面，提供明暗兩種主題可選擇，提示音也可以手動關閉，操作相當簡單。如果預設的 6 種動作已經做膩了，也可以自行使用其它的棒式動作來做替換唷！雖然生性害羞的腹肌沒那麼容易露臉，但還是要努力加油啊大家！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Plank 5 Minutes 軟體語言：英文 開發人員：SnepGames 軟體性質：免費軟體 系統支援：Andorid 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Plank 5 Minutes」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，預設為暗色主題，可在畫面中間切換成明亮主題。下方會顯示當前的動作，按下方的「綠色」按鈕即可開始計時，在動作區塊右上角可看到當前動作的剩餘秒數。





每個動作最後 3 秒時會播放提示音，然後緊接著就會進行下一組動作。如果需要中場休息，可點擊下方的按鈕暫停計時。





八組動作，前後兩個動作各 60 秒，中間的 6 個動作各 30 秒，合起來共 5 分鐘。完成一回合後可選擇關閉離開或是按下右下角的按鈕重新開始新的回合。