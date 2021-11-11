「硬筆書法教學網」可製作單字、單行、成語、詞語練習表

在網路上經常可以看到有人分享自己寫的硬筆字，或是利用硬筆字來帶出一些趣味性濃厚的冷笑話或是心靈毒湯等文字，如果也想要寫出一手好字，，

沒有勤加練習可是不行的。

除了購買字帖來臨摹外，澎湖縣政府教育處也有推出一個「硬筆書法教學網」，這個網站建置的目的，主要是提供教師在進行國語科教學時，可以做為生字及語詞練習的硬筆字教材，同時也提供給其他硬筆字自學者能有一個簡單又方便的學習平台。

在網站中可使用「單字」來進行查詢外，也提供多種練習表的製作，包含單行、成語、詞語、注音等，可依練字的需求自由輸入需要的文字內容，文字的輸入以 9 行為單位，成語及詞語則每行最多可輸入 4 個字。

若是要給小朋友練習寫字的話，也有提供包含「注音空格」的格式可以選擇，不過加上注音空格的話，最多就只能列出 7 行。輸入要練習的文字內容後，就可以下載 PDF 檔，將檔案內容列印出來就可以進行寫字練習了。

網站畫面：

開啟網站後，在左側選單中就可以看到各種練習表的製作選項。也可以僅使用「單字查詢」功能，線上查找需要練習的特定單字。





在框格中輸入需要練習的文字後，按下「製作練習表」就能立即下載 PDF 檔。









將下載的 PDF 列印出來，就可以開始練習書寫囉！





成語或詞語練習，一行最多可寫入 4 個字。









另外也有可加入注音空格的選項，以及單純的注音符號可下載練習。