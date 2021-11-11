Vitrail 彩繪玻璃合併消除遊戲

「Vitrail」是一款以 2048 為基礎的變化型消除遊戲，在遊戲盤中玩家移動的是一塊塊三角形彩繪玻璃，每回滑動所有的彩繪玻璃都會一起動作，，

想辦法將三角形組合成正方形就可以將它們消除。

遊戲背景以花窗為主題，鮮豔又多彩的配色，加上有些神祕感的背景音樂，在遊戲當中為玩家的視聽覺都帶來相當不錯的體驗。雖然它的操縱方式與 2048 相似，不過卻更加耐玩，幾乎找不到一個特定的移動規則可以無腦消除，每回的移動都需要經過思考，才不會讓遊戲盤一下就被填滿而失敗唷！

在一般模式下，可一直玩到遊戲盤無法再移動消除任何三角形為止，而在挑戰模式裡則為玩家準備了 90 個關卡，過關的目標就是用最佳的步數消除所有的三角形，在挑戰模式中賺到的星星數則可以用來解鎖更多不同造型設計的花窗主題！喜歡花窗又熱愛動動腦的朋友們，快一起來玩吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Vitrail 軟體語言：英文 開發人員：Weasel Token 官方網站：https://weaseltoken.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

按下「PLAY」從一般模式先了解一下遊戲的玩法吧！跟著箭頭的指示滑動，就能移動畫面中的三角形，將它們組成一個正方形就能消除。









不過要注意的是如果組成像菱形的正方形是不能被消除的（如左圖），只有一般方向的正方形才符合消除的標準哦！遊戲可以一直進行到無法再移動消除任何三角形為止。





「Challenges」為挑戰模式，以關卡的方式來進行，共有 90 關。





每一關都會有一些三角形出現在遊戲盤中，必須使用最少的步數將它們完全清除即可拿到三顆滿星過關。用了太多的步數就會扣除星數唷！





當你在挑戰模式中賺到了一些星數後，就可以到下方的「購物車」中，用星星來解鎖更多不同造型的花窗主題。