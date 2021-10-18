「Rain Sounds」17 種環境音、15 種雨聲主題，超好聽也超好睡！

下雨天總是特別的好睡，雨滴打在窗戶、屋簷、屋頂的聲音聽起來就是超級催眠，如果你也喜歡聽下雨的聲音，，

「Rain Sounds」這款雨聲播放器可以帶給你各種不同等級的雨天，在任何時刻都可以聽著雨聲入眠。

「Rain Sounds」裡共收集了 17 種的環境音，除了有各種不同情境的雨聲外，也有像鳥叫、蛙鳴、雷聲的聲音可以選擇，甚至還能再加上柔美的鋼琴、長笛音樂，營造各種不同的氛圍。

程式中依不同的主題，準備了 15 種雨聲組合，包含樹葉上的雨、春雨、窗戶上的雨、鋼琴雨、雷雨、雨夜、城巿中的雨等，每個主題雖然都有預設的環境音組合，但使用者還是可以再依個人的喜好加入更多的環境音。

每個環境音都可以各別調整音量的大小，而且音質都相當不錯，睡前使用時可設定播放定時器，在指定時間到時就會自動結束播放，程式也支援背景播放，就算沒有網路也能使用哦！推薦給同樣也喜歡雨聲的朋友。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Rain Sounds 軟體語言：英文 開發人員：Sleep sounds relaxing sleep music 官方網站：https://sleeprelaxapps.github.io/rainsounds/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Rain Sounds」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

打開 App 就可以看到開發者準備的 15 個雨聲主題，各種情境都有，可以依照每天的心情來做選擇哦！





點入就會自動開始播放環境音，上方預設的 20 分鐘定時器也會開始倒數，但若你想要讓聲音組合再豐富一些，可以點擊中間的環境音圖示開啟選單，可依喜好再加入更多不同的音效，也可各別調整它們的音量。









點擊定時器，可進入設定其它需要的時長，若選單上的時長都不合用，可點入「Custom」自訂其它的時間。





在首頁點擊右上角進入設定選單，這邊還有提供「Bedtime Reminder」睡覺提醒功能，可設定要上床睡覺的時間，就會在指定的時間提醒你囉！