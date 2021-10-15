你有自信能擄獲她的心嗎？「Girl Alone」改變邊緣人大作戰

在這世界上，有一個女孩獨自住在一個大房子裡，害怕與外界的一切接觸，，

只想躲在自己所打造的小小世界裡，如果有一天有機會能夠觸接到她，你有信心能讓她鼓起勇氣走出大門迎向世界嗎？

在「Girl Alone」這款遊戲中，就存在一位獨居的女孩，一開始玩家只是去應徵一份幫忙看家的工作，但怎麼也沒想到，房子裡竟然住著一位少女，而且脾氣似乎還十分古怪，在遊戲中玩家需透過不斷與她說話來提升親密度，雖然女孩的態度真的不是很好，情緒起伏也很大，但她散發出來的神祕感令人感到好奇。

與她聊天的過程中，可以慢慢可以發現各種可以與她更加親近的方法，例如幫她打掃房間、幫小盆栽澆澆水、給她一點食物吃，偶爾還會收到小任務，例如繳電費、採買小禮物等，但前往工作的玩家身上可沒有多餘的錢，此時就必須到小鎮上的商店裡打工賺錢。

賺錢的方法很有趣，玩各種的小遊戲就能賺到錢，每個商店都有不同的遊戲，寵物店玩的是翻牌配對，超巿玩的是連線對對碰，而餐廳則是快速上菜遊戲，難度都不高，可是都有限制時間，在限時內可以獲得越高的分數，就可以賺到越多的錢。

遊戲只有一個目的，就是要提高女孩的親密度，讓女孩願意與你談天說話，有勇氣一起出門到小鎮上走走，看看這世界還有更多令人驚奇、值得探險的地方，那麼你的終極任務就完成了。在最後，女孩的秘密也將被揭露出來，根據玩家在遊戲中的不同選擇，結局也會不同哦！有興趣的玩家們一起來挑戰看看你是否能讓超級邊緣的女孩做出改變吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Girl Alone 軟體語言：英文,日文……等 開發人員：fleximind 官方網站：http://ec2-3-34-113-166.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始會進行前導故事，不過內容是英文就算了，這速度好像是快了一點，完全沒有要給玩家慢慢看的意思，所以對於故事的內容，其實我也是一半用猜的。總之，可以確定的是，右圖這兩位應該是騙子沒錯！🤣 說什麼有緊急的業務必須要去國外，請玩家來幫忙看家，結果裡頭有個人是什麼意思？





進入一個奇怪的房間後，就看到了這位有點憂鬱的小女孩，點擊她與她說說話，就可以感受到她的怪脾氣了，黃色的對話框是玩家可以說的話，之後隨著劇情的發展，會有不同的對話可選擇。





在對話的過程中，玩家就會收到一些任務，像是要餵食女孩、滿足她的各種需求，幫她打掃房間等等的。









完成任務或是幫忙打掃房間都可以提高親密度唷！





當任務需要錢的時候，就必須到「Town」小鎮上。一開始當然只能玩家自己去，畢竟小女孩還沒辦法踏出家門。





鎮上有三家商店，都可以讓玩家打工，有需要的話也可以採買一些物品。不過一開始我們沒有半毛錢，當然要先去「Work」工作了。





透過打工還可以讓商店升級唷！在寵物店裡，要玩的是翻牌配對遊戲，計時 1 分鐘，可以過越多關，賺的錢就越多。









除了打工可以賺錢外，在左下角的「Mission」當中，也有許多的小任務，完成的話同樣可以獲得一些金幣或鑽石獎勵哦！





在房間後方有一盆快枯死的小盆栽，每隔一段時間點擊就能花 300 枚金幣幫它澆水，同樣也可以提高親密度。





在上方可以看到能與女孩對話的次數，當女孩頭上出現「?」時，就可以跟她聊天，但無法聊天時，還是可以點擊女孩，但她看起來就會有點不開心，還說著要叫警察呢！遊戲大概就是這樣一直進行著，主要的目的就是要拉近與女孩的距離，到最後能成功的邀她一起到小鎮上去就是大成功啦！