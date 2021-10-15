免安裝！Dead Simple Screen Sharing 線上螢幕分享工具，打開網頁即可分享超方便！

       

要進行線上教學，難免都需要分享電腦螢幕，以往都需要另外安裝相關的程式，，

但現在你只需要打開「Dead Simple Screen Sharing」這個網站，就能透過瀏覽器直接分享，不需安裝程式也不用註冊帳號，相當的方便！

使用者只要先按下按鈕取得一組專屬連結，再將該連結分享給其他要參與觀看的成員，大家就能同時看到發起者要分享的螢幕畫面。可選擇分享整個螢幕、特定的分頁、特定的視窗，也可以分享攝影鏡頭或是再加上麥克風，就能一邊操作螢幕一邊解說囉！

透過一個簡單的連結，就能將自己的電腦螢幕分享給其它的電腦或手機觀看，其他的成員也可以開啟麥克風來進行雙向的通話或者分享自己的螢幕、鏡頭畫面，不過使用手機的成員是無法分享螢幕的哦！若想分享手機畫面，可考慮使用 LINE 會議室來實現，提供給各位參考。

 
  • 網站名稱：Dead Simple Screen Sharing
  • 網站網址：https://app.deadsimplescreensharing.com/
    •  

    操作畫面：

    打開網站後，點擊「Create A New Meeting」。



    接著就會獲得一個專屬的網址連結，將其複製後分享給其他的成員，然後在下方就能選擇要分享的內容囉！



    若選擇「Screen」分享螢幕，還可以再進一步選擇要分享整個螢幕畫面、特定視窗或特定分頁



    選擇要分享的畫面後，其他成員就可以看到你的畫面了。如果想停止分享畫面，只要點擊「停止共用」即可。（依所選擇的分享畫面不同，按鈕的位置也會不同。）


    接收端畫面：

    接收端可在下方看到目前分享出來的畫面，點擊就能放大查看。

    最後更新：10-15, 2021 下午 12:41

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