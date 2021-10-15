免費下載！「3Dicons」超過 1440 個可商用的 3D 立體圖標

       

「3Dicons」是一個專門提供 3D 立體圖標的網站，目前網站上釋出 120 種的圖標設計，並延伸出了超過 1440 種不同的樣式，，

包含不同的顏色與角度，看起來都相當的精美，如果你正打算在下一個項目中放入一些有趣的新元素，不妨來這裡參考看看。

網站中提供的圖標皆是由站長本人使用 Blender 所製作，他在學習設計 3D 圖標的過程中，決定要將這些製作出來的圖標免費分享給所有需要的人使用。每一個圖標都會有 4 種預設的顏色樣式以及 3 種不同的視角，雖然它們是練習下的結晶，但設計都十分有質感，而且可適用各種不同的領域。

所有的圖標設計都以 CC0 開放下載，可免費提供個人與商業使用，複製、編輯、重製都沒有問題，圖標的解析度達 2400×2400，提供 Figma、PNG、Blender、Fbx 等格式，可一鍵直接打包下載所有的圖標，任何的設計工具皆可使用。

 
  • 網站名稱：3Dicons
  • 網站網址：https://3dicons.co/
    •  

    網站畫面：

    開啟網站後，就可以看到站長直白的版權宣告，100% 免費提供個人與商業使用。



    往下拉一些，可以看到 4 種預設的顏色樣式以及 3 種不同的視角範例。



    再往下，就可以看到 120 個 3D 圖標以及在各種不同設計中的使用效果。



    看完覺得不錯的話，回到最上方，點擊「Download all」就可以選擇想要下載的格式囉！

    最後更新：10-15, 2021 上午 11:28

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