「LINE 會議室」上線！不需拉群組，有連結即可加入更方便！

現在因為疫情的關係，除了學生必須在家線上上課外，許多上班族也展開了 WFH 的人生，因此許多以往要面對面的會議，都只能改為線上會議，除了使用 Google Meet、Zoom、Microsoft Teams……等軟體外，最近 LINE 也加入了這個戰場，推出了「LINE 會議室」新功能

它的使用方式非常的簡便，不需要事先拉群組，只要參與的人都有 LINE 帳號即可，由其中一位成員建立會議室後，再將會議室的連結分享給其他與會的人員，大家就可以直接加入會議了。

而在正式進到會議室之前，所有的成員都可以事先選擇是否要使用虛擬人像、套用濾鏡或是更換背景，就算在家沒打扮，房間再亂都不用怕被看光光，所有都準備好後，再加入會議即可背景的部份除了有內建 12 款圖片可選擇外，也可以使用其它手機相簿中的照片來取代

在會議的途中，可隨時關閉自己的麥克風或影像，也可以分享自己的螢幕畫面或 YouTube 影片，用於教學也是很方便的哦！行動版及電腦版都可以使用，如果發現無法使用，請先將 LINE 更新為最新版本即可，大家可以試看看

行動版操作畫面：

第1步 切換到 LINE 的「聊天」頁籤，點擊右上角的「攝影機」圖示，就可以「建立會議室」，所建立的會議室可保留 90 天的時間





第2步 這邊就會生成一個專屬的連結，將連結分享給其他的與會人員，就可以等待大家加入了按下「開始」，可預先設定背景、濾鏡或是選用虛擬人像









第3步 設定好後，在下方選擇是否要開視訊加入會議「確定」加入會議就代表你在 LINE 上的姓名與個人圖片都會向所有成員公開成員越多畫面上的分割畫面就越多，點擊螢幕在下方就會出現功能按鈕，可以關閉自己的麥克風、影像或是再次調整影像背景，也可以分享自己的螢幕或 YouTube





第4步 若要分享自己的螢幕畫面，請注意不要洩漏了自己的相關個資、隱私或密碼





第5步 點擊左上角的選單鈕，可以切換至後鏡頭或是旋轉螢幕，也可以查看詳細的成員有哪幾位點擊右上角的「退出」則可離開會議室







電腦版操作畫面：

第1步 使用電腦版的話，在主視窗左側邊欄中，一樣可以找到「攝影機」的圖示，點開就是「會議室」





第2步 按下「開始」一樣可以先設定畫面，是否要關鏡頭、麥克風，也可調整背景特效、臉部特效或是加入濾鏡，不過電腦版就無法使用虛擬人物





第3步 進入聊天室後，下方一樣有功能按鈕可以使用，也可以分享螢幕畫面