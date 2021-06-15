Red Herring 考驗聯想力的單字分類益智遊戲（iPhone, Android）

「Red Herring」是一款考驗玩家聯想力的文字型益智遊戲，在每個關卡中都會列出 16 個英文單字，玩家需從單字之中找出關聯或單字與單字的相同之處，，

然後將它們歸類到正確的分類之中。

每個關卡都有 3 個明確的分類，每個分類都會有 4 個單字，而最後剩下 4 個來混淆視聽的單字，就會被放在「Red Herring」紅鯡魚之下。遊戲沒有時間的限制，所以玩家可以慢慢的玩，搭配翻譯軟體、字典來使用，還能順便學到更多不同的單字唷！

遊戲分為 3 種難度，最簡單的就是會直接將分類名稱寫出來，還會預先將部份的單字先放在正確的分類下；「一般」則會將分類隱藏，讓玩家透過已歸類的單字來推敲出分類的名稱，進而將剩餘的單字完成歸類；而「困難」除了會隱藏分類名稱外，所有的單字都必須由玩家自行找出關聯，如果腦內的單字量不夠多的話，真的會相當的困難哦！

免費版本僅開放其中一個主題包共 25 個關卡可挑戰，另外還有每日謎題可以玩，如果喜歡這款遊戲，就可以再考慮付費購買更多有趣的主題包來挑戰囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Red Herring 軟體語言：英文 開發人員：Blue Ox Family Games, Inc. 官方網站：http://www.blueoxfamilygames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟後，點擊「Play」進入主題包列表。





點入「Imagination」從第一關開始挑戰吧！









接下來，紅鯡魚會帶著玩家們進行教學，點擊任一處即可繼續。





遊戲的目標就是要將畫面上的單字進行分類，在上方會顯示分類的名稱，最右側的就是那隻紅鯡魚，依據分類，將單字排入分類下方，全部正確分類後即可過關。





例如，第一個欄位分類是「Colors」顏色，下方已存在的紅、黃、綠三個單字卡，剩餘的灰色字卡中，「Blue」也是顏色，所以將其拖曳到「Colors」的下方與「Cat」交換位置，就能完成「Colors」欄位的分類。











接著就可以繼續將剩下的欄位來完成，第三個欄位名稱寫的是「Snow－」，後方加了「－」，表示這個欄位下的名詞都是以 Snow 開頭的，像是 Snowman、Snowboard，以此類推。





最後，列在紅鯡魚下方的單字，就是原本用來混淆視聽的單字囉！





注意到了嗎？某些單字的旁邊加上了「*」，點擊它就可以看到更多相關的解說唷！









之後選擇新的關卡時，就會讓玩家決定難度。有簡單、一般與困難三種可選擇。





「一般」難度會隱藏上方的分類名稱，不過還是可以透過預先歸類的單字，來推敲出分類的內容。





選擇「困難」的話，除了一樣會隱藏分類名稱外，所有的單字都必須自行歸類，沒有可以參考的依據。





如果有卡關的狀況，可點擊右下角的「Hint」，有 10 次的免費提示可以使用。





它就會告訴你，其中有哪兩個單字是在同一個分類的。





挑戰過一般的關卡後，就會解鎖每日謎題，會擺放最近三天的每日謎題可挑戰，其餘的主題包就需付費解鎖囉！