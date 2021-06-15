[隨機抽籤工具] Wheel of Names 線上命運大輪盤！建立名字超方便，還可加入圖片！

       

雖然現在的學生都改為線上教學，但在課堂上還是會需要一點教學互動，像是點人、抽籤起來回答問題之類的，，

也是要照常進行，但如果只是單純的由老師點人，娛樂性就比較不足，這邊推薦給老師們使用一個線上的隨機抽籤工具，透過「Wheel of Names」命運大輪盤的旋轉，讓線上課程增加更多刺激與樂趣吧！

「Wheel of Names」提供繁體介面，雖然在網頁左側會有個小廣告，但點擊關閉按鈕即可完全的隱藏，在公開螢幕畫面時，不用擔心有不適宜的廣告出現。名單的部份可直接輸入或貼上文字，也可以視需求加入圖片選項哦！

名單的上限為 1000，不要說一個班級了，人數少一點的整個學校的學生名單搞不好都塞得進去。輪盤的外觀配色可以自由調整外，開始旋轉時與停止旋轉後還可加入有趣的音效，讓整個抽籤的過程更加熱鬧唷！

如果有多個班級需要使用，網站還有提供儲存輪盤的功能，可使用 Google、Tiwtter 帳號登入或是 Email 註冊後，就可以使用保存輪盤的功能，之後就可以直接叫出使用，不需重覆建立名單相當方便，有需要的朋友可以參考看看。

 
  • 網站名稱：Wheel of Names
  • 網站網址：https://wheelofnames.com/zh-HK/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在畫面左側會有一個小廣告，點擊其右上角的「x」即可關閉廣告。



    接著在右側的框框中就可以輸入或貼上同學的名字或座號。上方的「隨機抽取」可打亂名字或座號的排序；「分類」則可再按開頭順序排好；「添加圖片」可從電腦中加入圖片選項，想要花俏一點的可以用用看。



    名單設置好後，點擊輪盤即可開始旋轉，大約 10 秒後會緩緩的停下來，最後停止的位置就是被抽中的人囉！開始與停止時都會有音效唷！



    被抽中的如果下回不再參與抽籤，可按下「移除」。



    點擊右上方的「結果」可查看所有被抽中的名單。



    點擊上方的「定制」可開啟設定選單，可更改輪盤旋轉、停止時的音效、旋轉秒數、動畫、結束時要顯示的文字訊息……等。



    輪盤的配色可自由設定，網站也有準備一些主題可直接選擇套用。



    點擊上方的「儲存」可連結 Google 或 Twitter 帳號登入，也可使用 Email 註冊。



    登入後，就可以將目前使用的輪盤設定保存起來。



    之後要再使用時，就可以點擊上方的「開啟」直接選用需要輪盤即可。

    最後更新：06-15, 2021 下午 3:31

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