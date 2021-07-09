「Morning exercises for kids」為運動加點樂趣，培養小小孩的運動習慣！

       

「Morning exercises for kids」是一款專門為兒童開發的運動 App，設計了一整套十個動作，要帶領小朋友們一起動起來！

搭配節奏輕快的背景音樂，，

由可愛的小教練示範動作，孩子就可以跟著教練一起做，動作基本上都蠻簡單，不過後面也是有像深蹲與棒式這類進階的動作，可能就會需要家長們在一旁輔助，若孩子們在動作上有困難，也請不要勉強哦！

每完成一個動作就可以獲得一顆星，完成所有的動作就能拿到 10 顆星，不過它的動作內容就是固定的比較沒有變化，如果孩子做膩的話，也可以參考之前介紹的「Lil Fitness exercises children」，它一週七天都有設計不同的運動課程，而無論選擇哪一款，重點都是希望孩子在家裡也能維持運動的習慣，之後等社區環境真正安全之後，就能無憂無慮的到處遊玩啦～

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Morning exercises for kids
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：ShvagerFM
  • 官方網站：http://bestronger.club/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    開啟程式後，點擊右側的「▶」即可進入，準備開始運動！



    每個動作開始前，小教練都會預先示範 3 秒鐘，倒數結束就開始運動。



    完成一組動作，就可以獲得一顆星星。



    所有動作全數做完，就可以看到下面這個畫面囉！

    最後更新：07-09, 2021 下午 2:39

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