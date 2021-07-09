Calmframe 放假中大頭貼產生器

       

由於現在通訊軟體十分的方便，所以有時候雖然放假中，但仍然可能會接到各方工作夥伴的各種來電或訊息，，

不回應好像不禮貌，但一回應了又覺得假期被打擾了，這種時候，就可以考慮把自己的大頭貼更換一下，加上一些提醒文字，讓大家知道你正在放假中，明眼人就自然不會來打擾你啦！

「Calmframe」就是一個專門用來製作放假大頭貼的線上工具，只要上傳自己的大頭貼，再加入上下兩行文字，中英文皆可，並可調暗照片的亮度讓文字更加明顯，最後就可以合成一張圖，直接用來替換掉通訊軟體或其它社群平台的頭像，為自己換來一個清靜的假期。

當然，會使用繪圖軟體的可以自己手動作，或是 LINE 的話，可以直接使用內建的頭像編輯功能更換成文字頭像，也會有同樣的效果。但若不太會自己製圖的朋友，就可以考慮將「Calmframe」收藏起來備用唷！

 
  • 網站名稱：Calmframe
  • 網站網址：https://calmframe.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，點擊「Choose a file」選取要使用的頭像，也可以登入 Telegram 直接取用個人頭像來製作。



    接著在右側的文字欄位中，依需求輸入告示文字，中英文皆可。可寫明目前放假中，何時返工、代理人是誰等等之類的訊息。「Darkness」可調整照片的亮度。



    最後點擊「Download」即可將頭像保存下來使用。

    最後更新：07-09, 2021 下午 4:05

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