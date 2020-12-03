[LINE 使用小技巧] 如何使用「純文字」取代「大頭貼」？變身小型佈告欄！

LINE 的大頭貼通常都是用自己的個人照片，低調一點的可能就會選用寵物、風景、明星偶像或是前些日子推出的「虛擬人像」來取代，但你知道大頭貼也可以放入「純文字」變身為小型的佈告欄嗎？

這個功能就存在於個人檔案的大頭貼設定中，選擇「相機」中的「文字」就可以在大頭貼上寫字了！如果你在公事上會使用到 LINE，當有重要的事項或是自己正在休假時，就可以直接將資訊寫在大頭貼上，提醒自己也可以同時提醒其他的同事、主管或合作夥伴，感覺還蠻實用的哦！

使用方法：

第1步 打開 LINE 的主頁，點擊右上角的「齒輪」進入設定，再點入「個人檔案」

第2步 點擊上方個人頭像旁的「相機」圖示，再選擇「相機」。

第3步 接著在下方切換到「文字」，就可以將想要呈現在頭像中的文字填入囉！

第4步 點擊左下角的圖示可更換背景色，左側的滑桿可調整字體大小，右下角的「T」則可改變字體樣式

第5步 調整好後，按下右上角的「完成」，再點擊下方的「→」

第6步 調整適當的大小後，就可以點擊右下角的「完成」這樣，你的 LINE 大頭貼就可以顯示各種想要公告的文字資訊囉！