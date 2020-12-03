Crashy Cats 貓咪瘋狂奔跑遊戲，快來把一切都推倒吧！（iPhone, Android）

你喜歡貓咪嗎？對貓咪的愛又有多少？如果有多到就算是牠們亂摔東西搞破壞都可以說出「貓咪沒有錯，是東西亂擺沒收好的錯！」的程度，那你真的就是個不折不扣的瘋狂貓奴了！

但貓咪真的是無敵可愛的生物，，

在「Crashy Cats」這款貓咪瘋狂奔跑遊戲中，牠們就靠著這吃香的外表，在各種場景之中到處搞破壞，竟然還讓人覺得很合理！？把房間搞得越亂、東西摔得越多、摧毀的物品越珍貴，就能獲得越高的分數唷！

操縱方式很簡單，遊戲開始時貓咪會自動往前跑，玩家只需要在適當的時機單擊跳躍或是在空中再次點擊使出雙重跳躍即可，最重要的任務就是把場景中的任何東西都撞倒，不過必須得小心各種的台階、陷阱、障礙或是狗狗們，一旦撞上或掉落深淵就會結束該回合。

當奔跑的距離越來越遠時，還可以在路上呼朋引伴，讓其他的貓咪一起加入，甚至還有機會引爆火藥桶，讓整個破壞力大大提升唷！在遊戲中賺到的金幣可用來解鎖更多不同的裝飾造型，讓遊戲越玩越有趣！喜歡貓咪的朋友，快一起來玩吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Crashy Cats

Crashy Cats 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Electric Turtle Limited

Electric Turtle Limited 官方網站： https://electric-turtle.com/

https://electric-turtle.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次玩時會需要輸入出生年與月，按下「OK」後，再點擊「我接受」按下「確定」。

接著就可以點擊畫面啟動遊戲，開始狂奔吧！

當遇到障礙或陷阱時，就要點擊畫面任一處跳起來，掉到水裡或坑洞、碰到狗狗、撞到台階等都會 Game Over 哦！

看到畫面上的任何東西都可以讓貓咪去衝撞，尤其是「火藥桶」可以創造更大的破壞力。

不小心 Game Over 時，就可以看到左上角的報紙，寫著剛剛的摧毀事蹟，點入可看到精彩的照片。

當錢賺夠時，就可以用來解鎖更多不同的造型裝飾。

遊戲裡還有許多的任務，達成就能進行升級並獲得獎勵唷！

接下來，就不顧一切的搞！破！壞！吧～～～～～