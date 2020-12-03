TypeLit.io 結合經典文學的線上英文打字練習，可邊閱讀、邊練打！

想要打字速度快，大量的練習是必要的，以前剛學打字的時候，，

就是幫老哥打了許多的作業才練得如此熟練飛快的打字速度，都可以出國比賽了呢！（咦）不過要練打字總要有個練習的對象，如果你想練習的是中文打字，可以參考之前介紹的「Typing.tw」這個線上中文打字練習網站，裡頭就有許多的文章可以讓你練習唷！

而若想要練的是英文打字，就超推薦來「TypeLit.io」練習，它是一個結合經典文學的線上英文打字練習網站，有數十本書籍可選擇，包含眾所皆知的愛麗絲夢遊仙境、白鯨記、格林童話、彼得潘、傲慢與偏見、雙城記……等，書本裡的所有章節都完整的提供，你可以從第一章開始，一邊閱讀原文內容，一邊練習英文打字。

當你開始輸入時，在網頁右上角就會同步計算你的打字速度與正確率，有錯字時會以紅字提示，如果想練得輕鬆一些，你還能選擇忽略大小寫或是跳過標點符號哦！練習到有點累的時候，也可以切換成閱讀模式，就能專心的閱讀暫停打字。

無論你是想提升打字速度或是把它當做線上讀物，都是很優質的選擇。除了可練習英文打字外，也有法文、德文、義大利文、俄文、西班牙文……等多種語言可選擇。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後就可以在下方看到所有可以使用的經典文學，在右側的「Language」可切換練習其它的語言。

 

第2步 找到感興趣的書籍點入後，就可以看到所有的章節列表，就從第一章開始吧！我選的是《Alice in Wonderland》愛麗絲夢遊仙境。

 

第3步 點入章節後，就可以看到「綠色的游標」，從這邊開始，預設有大小寫有分別，要特別注意哦！

 

第4步 如果不小心打錯，會用「紅字」來提示，可立即返回修正。開始打字後，在右上角就會顯示目前的打字速度與正確率。

 

第5步 點擊頁面右上角的「齒輪」可展開設定選單，可依需求來調整各個設定項。

 

最後更新：12-03, 2020 上午 11:09

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