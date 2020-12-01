[限時免費] Glopy 超擬真的旋轉木球益智遊戲（iPhone, iPad）

「Glopy」是一款限時免費中的超優質益智遊戲，無論是遊戲畫面場景、配樂音效還是遊戲玩法，全都讓人耳目一新！看起來就像將實體的木質玩具放入手機螢幕當中，，

畫面相當吸引人。

它的玩法是要玩家將木球上的彩色小球滾入同色的球洞，透過旋轉木球的局部區塊連接通道的方式，讓小球可以順著通道滾入球洞當中。充滿著物理特性，傾斜手機可以讓球向前或後滾動，滑動調整木球的角度則可看到它更多不同的面向。

雖然看似簡單，不過要是不小心將小球滾入不同顏色的球洞，整個關卡就必須重新開始，前功盡棄的感覺實在是很讓人悔恨的啊～每個關卡的球數會從一顆開始逐步增加，還會加入多種不同的元素，例如變色通道或是有多個入口的球洞等來提升困難度唷！

遊戲共有四種不同的主題場景，每個場景有六個關卡，通關後才可解鎖下個主題。玩起來相當有趣，木球上還會有超級真實的木質紋路，背景也有許多可愛風格的積木裝飾會跟著旋轉，喜歡這個風格的朋友，千萬不要錯過了！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Glopy

Glopy 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Yenidunya Oyun Bilisim Limited Sirketi

Yenidunya Oyun Bilisim Limited Sirketi 官方網站： https://www.digitaltoys.tv/

https://www.digitaltoys.tv/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Glopy」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲就會立即被那擬真的遊戲畫面給吸引住吧！點擊中間的按鈕進入，再點入第一關。

初次進入關卡會有玩法教學，在空白處滑動可旋轉整個球體，在木球上滑動則可轉動單一區塊。

開始遊戲後，上方的凹槽會有小球，將其滾動到同色的球洞即可過關。

接著會開始加入更多不同顏色的小球，需送入同色的球洞，若不小心掉入異色球洞，就算失敗了，整個關卡都必須重新來過。

讓球通過有顏色的通道就可以改變球色，每個有色通道都只能變色一次，所以在進行前，最好先確認球洞的顏色有哪些哦！

完成第一個主題的所有關卡後，就可以解鎖下一個 ROCKET 主題，透過旋轉首頁的轉盤就可以切換不同的主題。