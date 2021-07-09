「兒童邏輯國度大冒險」連大人也愛玩的邏輯推理益智遊戲

       

不知道大家是如何，但我個人非常喜歡做智力測驗時會遇到的各種邏輯測驗題，例如會給九宮格的圖示，，

然後問其中「？」的位置應該放入哪個圖示或是給一串數列，要回答「？」應填入哪個數字，也有那種立方體的題目，要你算算其中一共有幾個方塊等，可以考驗邏輯推理、空間感以及記憶力等等的能力。

「兒童邏輯國度大冒險」就是由這類型的智力測驗題組設計成益智遊戲，主要是為了開發 6~8 歲小孩的邏輯推理、數理能力、空間智力、記憶力與注意力，搭配可愛的人物場景，運用鮮豔的色彩，並加入關卡的設計，可以讓小朋友們來一一闖關挑戰。

在遊戲中有超過 20 種不同的任務，每一道題目都會在下方用文字說明，支援包含繁體中文、英文等數十種語言介面，題目類型十分多元，而且有挑戰性。每個關卡都由一張九宮格的拼圖所組成，每張拼圖塊代表一個題組，過關才能取得拼圖塊，完成整張拼圖即可解鎖下一關。

因為是專為兒童設計的遊戲，難度對成人來說的確是簡單了一些，不過還是蠻好玩的，無論是兒童、成人還是長輩們，其實都可以來玩看看哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：兒童邏輯國度大冒險
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：LADistribution
  • 官方網站：http://ladistribution.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「兒童邏輯國度大冒險」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    程式預設為英文介面，點擊左下角的「English」即可進入修改語言。



    接著回到首頁，點擊「▶」即可進入關卡地圖。



    從第一關開始挑戰，完成第一關的所有關卡就可以再往下推進。



    每一關都由一張九宮格拼圖組成，任意點入其中一個圖塊就可以開始玩。每張圖塊都有三道題目。



    每道題目都會在下方有文字說明，依說明來回答問題即可。



    答對後，就可以點擊右下角的「>」進入下一題，答錯沒有關係，只會有音效提醒而已。



    題目類型很多元，可以訓練到多種不同的能力，玩起來很有趣唷！

    最後更新：07-09, 2021 下午 1:37

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