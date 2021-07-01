兒童專屬的每日運動 App～「Lil Fitness exercises children」滿滿的可愛動物，絕對吸引孩子的目光！

孩子雖然停課在家，不過老師們還是很努力的規劃各種線上課程或是在家作業，國小以下的學生，，

每日作業裡大概都會有運動的這個項目，除了希望小朋友們可以維持身體的健康外，應該也是想減輕父母照顧上的負擔吧！畢竟現在因為疫情都沒辦法帶小孩出門放電了，一直關在家精力無處放肯定讓許多爸爸媽媽們都很頭痛。

不過要請小朋友做運動，如果沒有一點吸引力，他們大概也不會想要好好的執行，「Lil Fitness exercises children」這款專為兒童設計的每日健身運動 App，就利用超可愛的動物與溫暖的畫風，要帶領孩子們一起來運動！

程式裡共規劃了一週七天的運動課程，每天都由不同的動物來主導，結合多種不同的動作，由動物們來做示範並搭配計時器，每個動作執行 20 秒後，會休息 5 秒鐘再接續下一個，不過可愛風的動物動作示範的比較不精確，一開始還是會需要大人的輔助哦！現在就下載，與小朋友一起運動運動吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Lil Fitness exercises children 軟體語言：英文 開發人員：Lil City UAB 官方網站：http://lil.city/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lil Fitness exercises children」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可以看到一週七天的課程按鈕，每天都會由不同的動物來當教練哦！點擊上方的「▶」就可以準備開始運動。









動物會示範要做的動作，右上角則會計時，每運動 20 秒會休息 5 秒。每天都有 10 種不同的動作組合，就算每天運動也不會膩哦！