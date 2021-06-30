你對品牌的愛有多深？來「信仰測試」挑戰看看！

許多人對品牌都有一定的堅持，例如手機一定要用蘋果的，包包非哭幾不拿，，

說到股票一定推台積電，查找東西當然就是有請古哥出場了！但你對品牌的信仰，真的有想像中的那麼虔誠嗎？

「信仰測試」就要來挑戰你對品牌的熱愛程度，挑出了 11 個品牌 Logo，混合在最少 4 個、最多 24 個選項當中，看你是否能從中選出正確的答案！像是蘋果天天在拿，但到底 Logo 咬一口是咬在左邊還是右邊，上面的葉子又是斜向何方？ Google 多彩的 Logo 配色順序到底是什麼？再熟悉也能把你搞得眼花瞭亂！

完成所有的題目，最後就能看到自己的總分，並可看到正確解答。題數雖然不多，但難度真高，目前已有五萬六千多人進行測試，其中正確率最高的不意外，就是 Apple 蘋果的 Logo，有 64.1% 的網友都答對了，其次則是 Google Chrome 有 54.4% 唷！你有信心拿到幾分呢？快一起來試試吧！

網站名稱：信仰測試 網站網址：按這裡

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以開始作答。每個 Logo 題目的選項數量不等，最少 4 個、最多 24 個，真的選到懷疑人生！





雖然每天都在使用 Google 也知道大概是幾個顏色所組成的，但那個順序、各種排列組合的選項，真的好逼人啊～～～









答完最後一題，按下「提交」後，就可以再按下「查看分數」看看自己得幾分囉！









右上角就是你的成績，下方則可看到正確答案（為了不影響大家作答，已馬賽克處理！）。