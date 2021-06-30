早上就是起不來？那就用「OpenEyesAlarm」必須睜眼才能關閉的鬧鐘！

       

早上想起床但就是起不來該怎麼辦？嗯！動動手再動動腳，確定不是鬼壓床的話（咦？），也許你可以考慮用「OpenEyesAlarm」來幫幫你！

「OpenEyesAlarm」的功能就如同它的名字一樣直白，，

是一個必須靠睜眼才能關閉的鬧鐘 App，淡綠色的介面，看起來就舒服！一般鬧鐘 App 該有的功能它都有，可重覆天數、可為不同的鬧鐘命名，不過＂貪睡＂兩個字在它的字典裡可不存在！

設定好鬧鐘後，它就會透過訊息通知的方式反覆的響鈴，直到你打開鬧鐘，然後在鏡頭前將眼睛打開為止！眼睛必須一直張開達所設定的睜眼秒數，鬧鈴才會真正停止唷！期間當然允許眨眼，不過如果眨的太久，程式就會判定你又睡著了，睜眼時間就會重新計算，鬧鈴也就會再次響起！

可支援設立多個鬧鐘，每個鬧鐘的睜眼秒數可獨立設定。每位使用者可依個人的起床習慣來調整鬧鐘的睜眼秒數，容易賴床的話，可設定長一點的時間，最長可達 120 秒，也就是兩分鐘，被迫睜眼兩分鐘也該清醒了吧！不過鬧鈴的部份，就只能選用內建的 13 首鈴聲，並無開放讓使用者自由設定唷！早上經常起床失敗的朋友，可以一起來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：OpenEyesAlarm
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Ruiling Yuan
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「OpenEyesAlarm」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    安裝鬧鐘後，有自帶一個 7 點的鬧鐘，可直接點入修改或是點擊下方的「＋」新增鬧鐘。鬧鐘的功能設定很簡單，可設定鈴聲、重覆天數、睜眼秒數以及鬧鐘名稱。睜眼秒數可設定 5~120 秒。



    內建的鈴聲有 13 首可選擇，設定完鬧鐘後，點擊「Done」即完成設定。



    當鬧鐘時間到時，就會反覆使用訊息通知來響鈴，開啟鬧鐘後，就會使用前鏡頭來拍攝你的眼睛。



    當有偵測到眼睛張開時，圓圈周圍的時間條就會開始倒數，同時停止響鈴。如果不小心又閉上了，時間就會重新計算，並開始響鈴。



    當時間倒數結束後，就會真正的停止響鈴囉！



    有一點必須注意，如果是單次鬧鐘，在響鈴後就會自動刪除，並不會保存在清單上，只有重覆鬧鐘才會繼續存在哦！另外，點擊右上角進入設定，可調整閉眼偵測的敏感度。數值越低，越容易過關，請小心調整。

    最後更新：06-30, 2021 上午 11:15

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