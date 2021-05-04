Fan of Sleep 助眠電風扇，有多種風速、可混合環境音使用！（iPhone）

睡不著的感覺真讓人討厭啊！下回如果難以入睡，不妨來試試「Fan of Sleep」吧！它是一款可自定義的白噪音風扇聲播放器，提供 3 種不同的風速可選擇，，

另外還可再混入雨聲、風聲、雷聲、海浪聲、營火以及森林這 6 種自然環境音。

每個聲音都可各別的調整音量大小，當然也可以選擇不播放風扇聲，只單純聆聽雨聲或其它的環境音，可隨心所欲的調整，使用上自由度高。介面設計簡約，畫面中的風扇還會隨著風速的不同而調整轉速，睡不著時盯著看，搞不好還會因為太無聊就睡著了唷！

程式還有提供 6 種不同的主題色系，可依個人的喜好來切換，支援背景播放，睡前可設定好播放定時器，就不需擔心電量在你睡著時消耗殆盡囉！難以入眠的朋友（或寶寶們）可以來嘗試看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Fan of Sleep 軟體語言：英文 開發人員：Shane Jeffers 官方網站：https://fanofsleep.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「Fan of Sleep」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可在下方選擇想要的風扇速度，上方則可選擇加入 6 種不同的環境音。





點擊風扇上的「MIX」可展開混音選單，可分別調整個每環境音需要的音量大小。





點擊上方的「時鐘」可設定想要播放的時間長度。





點擊「調色盤」則可切換使用不同的主題色。