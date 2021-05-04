「YouListen」無廣告、可背景播放的 YouTube 播放器（iPhone, Android）

YouTube 已經成為大多數人聽音樂、看 MV、學知識、休閒娛樂的重要管道，不過近年來無論是在網站、App 還是影片裡，穿插的廣告是越來越多，，

當然只要付費使用 YouTube Premium 服務就可以讓我們擺脫這些，不過若還想要多掙扎一下的話，你也可以來試試「YouListen」這款 App。

「YouListen」是一款無廣告且支援背景播放的 YouTube 播放器，介面類似於 YouTube 的排列方式，所以即使沒有繁體中文，使用上應該也不成問題。重點是完全沒有廣告，可以帶來極度清爽的使用體驗。

安裝後程式會偵測所在國家地區，並自動推薦相關的熱門影片，如果想要看其它國家的，可到設定中修改。程式目前並不會連結使用者原本的 YouTube 帳號，但可註冊一個專屬的「YouListen」帳號，就可以在不同的裝置間同步使用資訊，不過就算未註冊也一樣可以在單機編輯播放清單或是將喜歡的影片加入最愛，這部份大家可以自己衡量是否註冊囉！

程式有供 iOS 與 Android 版本，不過 Android 版本沒有在 Google Play 裡上架，需到官網上下載 apk 進行安裝，下方也會提供載點。但廣告終究是創作者與網站的重要收入來源，各方面條件許可的話，還是可以考慮支持一下 YouTube Premium 的唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：YouListen 軟體語言：英文, 越南文 開發人員：Anh Kiet Nguyen 官方網站：https://youlisten.co/ 軟體性質：免費軟體 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式時，可能會看到註冊登入畫面，如果還不打算註冊的話，可先點擊「x」關閉。進入主程式後，就可以看到程式推薦的熱門影片，也可以使用關鍵字來搜尋想要看的影片。





無論是影片清單或是播放影片的畫面都完全不會出現廣告。播放器的功能很完善，可以將喜歡的影片加入最愛或是放入特定的播放清單，可以自由的調整音量或是切換上下一首音樂，也可以設定隨機播放或循環播放。





雙擊影片左右兩側可快退或快進 10 秒。





點擊螢幕下方的「♫」可以切換成只播放音樂，不播放 MV，再次點擊「▶」則可恢復。





在影片右上角可以設定播放計時器，睡前也可安心使用。另外還可以調整播放速度。





在上方切換到「Home」可以查看到最近播放過的影片、推薦影片，下方則有最愛清單與其它自訂的播放清單。切換到「More」的話可在「Trending in」選擇其它的國家地區，就能看到不同國家的影片推薦。「Themes」中簡單分為深淺兩種主題，也可隨手機設定自動切換哦！