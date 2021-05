Posted on

你靈敏的耳朵能分辨出音樂的音質好壞嗎?到這個網站來一起測試看看

一首音樂音質的好與壞,雖然在錄製時就決定了,但仍會受到許多外在因素所影響,,

例如使用不同等級的耳機或是擴音喇叭,透過電腦、手機或是其它不同的播放裝置都會對音質有不同程度的影響。

不過每個人的耳朵對於音質接收的能力都不同,買了頂級的耳機就真的聽得出高品質的音樂嗎?也許對某些人來說使用平價的耳機聽起來可能也差不多呢!那麼你想知道自己的耳朵是否能分別出未經過壓縮的音樂與 MP3 音樂的音質差異嗎?

這個國外網站就出了六道題目要讓網友們來測試看看,每道題目都包含未壓縮的 WAV、320kbps mp3 與 128kbps mp3 三種音樂格式,在選擇答案之前,可以無限次的反覆聆聽,直到勾選出你心目中音質最好的選項後,就能看到正確的答案。

當然如同前面所提到的,所使用的播放工具絕對會影響所聆聽到的音樂音質,如果用喇叭的正確率很低,不妨改用有線耳機來試試,再稍微調高音量,或許就能更聽得出差異囉!有興趣的朋友一起來測看看吧!

網頁名稱:How Well Can You Hear Audio Quality? 網頁網址:https://www.npr.org/sections/therecord/2015/06/02/411473508/how-well-can-you-hear-audio-quality

網頁畫面:

「How Well Can You Hear Audio Quality?」是一個國外網路媒體所發佈的一篇文章,文章中也對音樂音質有一些相關的說明,有興趣的朋友可以了解一下。





往下拖曳就可以看到測試題,共有六題,每題有三個選項,先試聽然後在右側勾選出自認音質最好的。





選擇後就能立即知道是答對還答錯。





認真聽的話,真的可以聽的出差異,在最下方可以告訴網站你所使用的播放工具,它還會給你一些建議哦!我使用藍牙耳機連接筆電的結果是答對了 4 題,它則建議我可使用有線耳機可以獲得更好的音質。