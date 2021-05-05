把照片變成卡通！「ToonApp」超強的 AI 濾鏡 App（iPhone, Android）

「ToonApp」是一款功能超級強大的 AI 卡通濾鏡 App，任何的人像照片它都可以在數秒之內卡通化，而且可保留人像原有的特色，，

效果相當不錯！在卡通化之後，除了可結合原有的照片背景外，還可以再套用一些有趣的背景特效，程式有內建近 50 款的背景特效主題，每一款都還有多種不同的變化可選擇哦！

目前程式僅支援人臉的辨識，單人或多人合照皆可，但只能裁切出 1:1 的正方形尺寸，其他的動物則無法使用，如果發現 AI 辨識的範圍有誤差，可使用編輯功能去手動做微調，不過這個發生的機率相當低，基本上都辨識的蠻精準的。

製作完成的卡通人像可保存為 512×512 大小的 PNG 圖檔，用來做為社群大頭貼或是單純分享都很不錯，不過因為是免費 App 的關係，製作的卡通頭像會有浮水印，解析度也較低，若想要有更好的照片品質，另有年/月訂閱制付費方案可以參考使用，在程式中也會不時彈出訂購提示畫面，如果不打算訂購的話，一定要看清楚再進行下一步唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：ToonApp 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：LYREBIRD STUDIO FZE 官方網站：https://lyrebirdstudio.net/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次開啟程式會有一些簡單的介紹，點擊「繼續」看完後就會出現如右圖的訂購提示畫面，如果沒有要訂購，請直接按左上角的「x」就能進入程式免費使用。（「x」要多等幾秒才會出現）





接著就可以從相簿中選取想要卡通化的人像照片，也可以點下方的「相機」按鈕立即拍照。選取照片後，必須將照片裁切為正方形，圈選好範圍後，按下右上角的「✓」。





程式需要數秒的時間來將你的照片卡通化，畫好之後會出現右圖的訂購提示畫面，一樣！沒有要訂購的話下面的按鈕不要亂按！點擊右上角的「>>」即可進入下一步。（「>>」要多等幾秒才會出現）





基本上辨識的效果都很不錯，但若發現有些背景也被當成人像的話，可點擊右上角的「橡皮擦」手動將多餘的部份擦除。下方可調整筆刷的粗線與模糊程度。





在下方有非常多的背景特效主題可以選用，每一個主題又有多種的選擇唷！有標示「皇冠」的就代表是付費特效。















選好想要的背景之後，就可點擊右上角的「應用」，在下方就能選擇要保存或是分享。開啟「小圖片」的話，會在卡通頭像左下角加入原始的照片做比對唷！