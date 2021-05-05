「I feel like crap」只要 5 分鐘幫你擺脫壞心情！

沒有人可以一直是快樂的，即使是樂觀的人也總有遇到低潮的時候，只是他沒有將那一面展現在他人面前而已。那麼當心情低落的時候，，

你會怎麼做呢？有國外網友就開發了「I feel like crap」這個網站，它號稱可在 5 分鐘之內就讓你的心情從壞變好唷！

這個網站沒有華麗的外表，只會透過幾個問答題來一步步的幫助釐清讓你感到煩燥、心情低落的原因，這些問題也許看來很簡單，像是過去三小時內你是否有吃點東西、是否覺得渴了、有沒有滿頭大汗等等的問題，網站都會依你所選擇的答案給予一些適當的建議，當按照這些建議去執行之後，或許就可以發現心情好像變好一點了，身體感覺也沒有那麼燥熱，世界都美好了起來哦！

當你做了它所建議的事項，最後它就會問你是否有覺得好一點了，如果有那麼恭喜你，如果沒有，它就會再透過其它的問題繼續來幫助你，直到你感覺心情真的好多了為止。若你現在心情很低落，沒來由的覺得自己很糟、很不 OK 的話，也許你可以來這裡試試看。

網站名稱：I feel like crap 網站網址：https://ifeellikecrap.today/index.html

網頁畫面：

開啟網頁後，按下「I feel like crap!」。





接著就會開始問你問題，而回答的選項都很簡單，不用擔心會有選擇困難。不過網站都是英文就是了，如果有閱讀困難，別忘了可以使用網頁翻譯或是搭配字典使用也是不錯的選擇。





有時依據你的回答，網站會做出一些建議，如果情況許可的話，不妨照著做看看吧！





最後網站就會詢問你是否有感覺好一點了，若回答有，就可以結束這回合。回答沒有的話，就會再透過更多的問答題來繼續幫助你。