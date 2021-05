Posted on

免版權藝術作品搜尋器!「Museo」可一次搜足六大博物館館藏資訊!

一些早期的藝術作品通常都已經歸於 Public domain,屬於免版權的公眾領域資源,如果在設計上有需要的話,,

可以自由的取用,不過這類的藝術作品就要看收藏的博物館是否有提供民眾下載,像之前介紹過的「 美國大都會藝術博物館 」就有開放高畫質的館藏圖檔可免費下載。

其實還有其他的博物館也有類似的服務,不過如果要每個博物館一一去搜尋的話,心也是會有點累的,本篇就要來分享一個很不錯的網站,那就是「Museo」藝術作品搜尋器。

「Museo」集合了芝加哥藝術學院(The Art Institute of Chicago)、荷蘭國家博物館(Rijksmuseum)、哈佛藝術博物館(Harvard Art Museums)、明尼阿波利斯美術館(Minneapolis Institute of Art)、克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)以及紐約公共圖書館數位館藏(New York Public Library)這六大博物館的館藏資訊,只要使用關鍵字就能一次搜足所有相關的藝術作品圖片。

如同開頭所提到的,在這邊找到的圖片通常都是可以免費使用的,不過在下載時還是要再特別注意一下網站上是否有相關的版權說明。大多數網站都可以直接下載,不過也有一些是需要註冊會員才可下載的唷!如果你經常有這類藝術作品的搜尋使用需求,一定要將「Museo」這個網站收藏起來!

網頁畫面:

開啟網站後,就可以在搜尋欄中輸入關鍵字來搜尋(以英文為主)。





按下「Search」後,就可以耐心等待下方的搜尋結果,因為數量很龐大,搜尋的速度並不是非常迅速。





點擊感興趣的圖片後,就會連結開啟收藏該藝術作品的博物館網站,在頁面中通常都會有版權的相關說明唷!每個網站標示的位置與方式可能不同,大家要自己找一下。









有些網站也會要求先註冊登入才可下載唷!