免版權藝術作品搜尋器！「Museo」可一次搜足六大博物館館藏資訊！

一些早期的藝術作品通常都已經歸於 Public domain，屬於免版權的公眾領域資源，如果在設計上有需要的話，，

其實還有其他的博物館也有類似的服務，不過如果要每個博物館一一去搜尋的話，心也是會有點累的，本篇就要來分享一個很不錯的網站，那就是「Museo」藝術作品搜尋器。

「Museo」集合了芝加哥藝術學院（The Art Institute of Chicago）、荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）、哈佛藝術博物館（Harvard Art Museums）、明尼阿波利斯美術館（Minneapolis Institute of Art）、克利夫蘭藝術博物館（The Cleveland Museum of Art）以及紐約公共圖書館數位館藏（New York Public Library）這六大博物館的館藏資訊，只要使用關鍵字就能一次搜足所有相關的藝術作品圖片。

如同開頭所提到的，在這邊找到的圖片通常都是可以免費使用的，不過在下載時還是要再特別注意一下網站上是否有相關的版權說明。大多數網站都可以直接下載，不過也有一些是需要註冊會員才可下載的唷！如果你經常有這類藝術作品的搜尋使用需求，一定要將「Museo」這個網站收藏起來！

網頁畫面：

開啟網站後，就可以在搜尋欄中輸入關鍵字來搜尋（以英文為主）。





按下「Search」後，就可以耐心等待下方的搜尋結果，因為數量很龐大，搜尋的速度並不是非常迅速。





點擊感興趣的圖片後，就會連結開啟收藏該藝術作品的博物館網站，在頁面中通常都會有版權的相關說明唷！每個網站標示的位置與方式可能不同，大家要自己找一下。









有些網站也會要求先註冊登入才可下載唷！