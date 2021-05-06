Anitar 隨機免費的動物頭像佔位圖，可讓網頁設計更有樂趣！

在製作網頁初期都會使用一些假的圖片來先在網頁中佔位置，這樣才比較能夠展現整個網頁的雛形，之前就已介紹過多種不同風格的網頁佔位圖產生器，，

不過都是針對一般的圖片為主，如果你需要的是＂假頭像＂類型的佔位圖，「Anitar」是蠻不錯的選擇。

「Anitar」這個字結合了 Animal 與 Avatar，顧名思義它就是專門提供以動物為主的頭像產生器，類型相當豐富，從小白老鼠到大熊貓，天上飛的、地上走的通通有，使用上也非常簡單，只要在網頁設計中使用網址「https://anitar.dev/get/r」就能隨機獲得 80×80 大小的動物頭像，每個頭像都還有附加半圓形的背景色，這部份的顏色也會隨機產生。

而除了基本款的用法外，你也可以選擇只使用同一款的動物頭像與同樣的背景色，只要將網址改為「https://anitar.dev/get/examplestring1」即可，修改網址最後面的數字，就可以獲得不同的特定動物與配色，例如「https://anitar.dev/get/examplestring320」。

另外，如果想要固定動物、指定背景色，同時想自訂假頭像的尺寸，只要將網址改成「https://anitar.dev/get/動物數字/尺寸/HEX 色碼」，例如這樣「https://anitar.dev/get/13/150/FF5733」，就可以囉！不過尺寸最大支援到 200px。

同樣的，如果想要隨機的動物頭像，又想要指定尺寸的話，就可以變成這樣「https://anitar.dev/get/r/尺寸」，以此類推，大家可以依想要的頭像樣式在網址上加加減減，就能輕鬆的獲得需要的頭像佔位圖了。

網頁畫面：

開啟網頁可隨機看到其中的四種動物頭像，點擊「SHUFFLE」可以再隨機換一批。





將網頁往下滑動就可以看到使用教學。





再往下則有各種不同使用方式的範例說明。動物頭像真的蠻有趣的，用來當做網頁頭像佔位圖，可以讓你的網頁設計更有趣哦！