GAHAG 免版權照片、插圖素材網站，還有附加小遊戲！

「GAHAG」是一個來自日本的照片、插圖素材網站，主要分為三大類，照片、插圖以及藝術畫作，，

所有的素材都是來自 Public domain，可免費下載使用，無論是用於個人或是商業用途都沒問題。

網站有提供關鍵字搜尋功能，以日文假名及漢字為主，使用英文也可以找到相關的素材，另外站長也有整理出數十個常用的文字標籤，可以用來快速篩選出適用的圖片素材。下載時無須註冊登錄，但瀏覽器若有使用 Adblock 的話，需暫時關閉才能看到下載連結。

除了可以在這個網站上找到免費的圖片素材外，站長還有設計小遊戲，每張圖片都會動點小手腳，讓使用者來找找看哪裡不一樣，當找圖片找到覺得心很累時，就可以順便玩個遊戲放鬆一下唷！

網頁畫面：

開啟網頁後，可在右上角的地方輸入關鍵字搜尋，在上方也有列出照片、插圖或是藝術畫的分類，可直點擊切換到相關的素材列表。











除了在每張圖片下方都會列出相關的關鍵字外，網頁最下方也有列出一些常用的文字標籤，可點擊使用。









找到需要的圖片素材後，上方有一些關於圖片的說明，如果有使用 Adblock 的話，記得要先暫時關閉。





將網頁往下再拖拉一點，就可以看到「紅色箭頭」所指的下載連結「フリーイラストのダウンロード」。





點擊下載連結會在新分頁開啟圖片，點擊滑鼠右鍵選擇「另存圖片」即可將圖片保存回來使用。





如果想玩小遊戲，在圖片左下方可看到一個黑色的按鈕，點下去後圖片會開始變化，看看你是否能看出哪裡不一樣。





點擊「変更後の画像です。」就可以在圖片左下角看到正確答案，或是透過比較前後圖片來發現不同的地方。