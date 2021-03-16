怎麼聽著聽著就睡著了？「雨眠」精選 20 種白噪音為你塑造安心的睡眠環境（iPhone, iPad）

晚上睡不著的時候，聽點雨聲最好了。「雨眠」裡就幫大家準備了 20 款可免費使用的白噪音，有各種不同強度、場景的雨聲外，，

還有篝火、田野、蟲嗚、流水……等，可為你塑造安心的睡眠環境，當然此類的白噪音對於提高專注力也是有幫助的，在工作、念書時也可以打開來試試哦！

每一款白噪音都有搭配看起來極為舒適的背景圖，播放時間預設為 30 分鐘，也可視自己的使用需求來做調整，最長可連續播放 200 分鐘。程式支援背景播放功能，在開始播放後即可關閉螢幕，讓自己更加專注或是更快進入睡眠狀態。

如果想要更多不同的白噪音，程式也有提供內購選項，可購買特定的白噪音，也可付費升級為訂閱制 VIP，享有更完整的功能。有需要的朋友可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：雨眠 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：Xuzhou Youfang Network Technology Co., Ltd. 官方網站：https://jiegengrosestudio.lofter.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用（下載白噪音時需連網） 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「雨眠」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式即可看到「Focus time」，向左滑還可以切換到「Meditation space」，不過冥想的部份目前似乎還無法使用，點入並沒有選項可以播放。所以，這邊就先以「Foucs time」為主，點擊下方的「Open focus」進入即可播放畫面。





點擊右上角的「時鐘」圖示可設定需要的播放時間。







展開下方的「More sounds」則可選擇其它的白噪音，不過預載的只有 4 種可選擇。





在上方切換到「Sounds library」就可以看到其它更多的白噪音選項，其中有免費的，標示價錢的就可單一購買，標示 VIP 則是訂閱制的會員才可使用。點開免費的白噪音可試聽，點擊「Download」則可將其下載回來使用。





之後點擊「▶」就可以開始播放，展開一場美好的睡眠體驗。