怎麼聽著聽著就睡著了？「雨眠」精選 20 種白噪音為你塑造安心的睡眠環境（iPhone, iPad）

晚上睡不著的時候，聽點雨聲最好了。「雨眠」裡就幫大家準備了 20 款可免費使用的白噪音，有各種不同強度、場景的雨聲外，，

還有篝火、田野、蟲嗚、流水……等，可為你塑造安心的睡眠環境，當然此類的白噪音對於提高專注力也是有幫助的，在工作、念書時也可以打開來試試哦！

每一款白噪音都有搭配看起來極為舒適的背景圖，播放時間預設為 30 分鐘，也可視自己的使用需求來做調整，最長可連續播放 200 分鐘。程式支援背景播放功能，在開始播放後即可關閉螢幕，讓自己更加專注或是更快進入睡眠狀態。

如果想要更多不同的白噪音，程式也有提供內購選項，可購買特定的白噪音，也可付費升級為訂閱制 VIP，享有更完整的功能。有需要的朋友可參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：雨眠
  • 軟體語言：簡體中文,英文
  • 開發人員：Xuzhou Youfang Network Technology Co., Ltd.
  • 官方網站：https://jiegengrosestudio.lofter.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用（下載白噪音時需連網）
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「雨眠」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式即可看到「Focus time」，向左滑還可以切換到「Meditation space」，不過冥想的部份目前似乎還無法使用，點入並沒有選項可以播放。所以，這邊就先以「Foucs time」為主，點擊下方的「Open focus」進入即可播放畫面。



    點擊右上角的「時鐘」圖示可設定需要的播放時間。



    展開下方的「More sounds」則可選擇其它的白噪音，不過預載的只有 4 種可選擇。



    在上方切換到「Sounds library」就可以看到其它更多的白噪音選項，其中有免費的，標示價錢的就可單一購買，標示 VIP 則是訂閱制的會員才可使用。點開免費的白噪音可試聽，點擊「Download」則可將其下載回來使用。



    之後點擊「▶」就可以開始播放，展開一場美好的睡眠體驗。

    最後更新：03-16, 2021 下午 12:16

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。