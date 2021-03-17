「Flutter: Butterfly Sanctuary」很真實但不可怕的蝴蝶培育遊戲（iPhone, Android）

蝴蝶對大多數的人來說是一種美麗的存在，但對害怕昆蟲的朋友來說這個美麗大概就差不多與小強是同等級的存在（攤手），不過這款以蝴蝶培育為主題的「Flutter」遊戲，，

絕對是連怕昆蟲的朋友都可以玩哦！

遊戲裡的蝴蝶都是來自世界各地真實存在的物種，每一個都可以從蟲卵開始培育，最後完全變態的成為美麗的蝴蝶，雖然模樣花色看起來真實，但又適時的加入一些可愛的元素，讓牠們看起來不那麼令人害怕，這大概是怕昆蟲的人可以近距離觀察那麼多不同種類的蝴蝶的最佳機會了！

遊戲從一片茂密的樹林中展開，必須將樹葉清除，先製造出孵化器，再為幼蟲準備舒適的生長點，透過餵食葉子來讓幼蟲成長，然後進入蛹期，最後就可以孵化成美麗的蝴蝶。

變成蝴蝶之後，牠們會定時的產出蜜露，這些蜜露將可以用來擴張更多的空間，也可以讓花朵產出花粉，就等同於遊戲中的貨幣哦！每一種蝴蝶透過融合升級，可以解鎖遊戲裡的「蝴蝶百科」，玩家就能了解這些蝴蝶更多一點囉！

除了可以培育各種不同的蝴蝶外，遊戲裡還有設計了許多的任務，並會陸續加入其他類型的動物一起遊玩，整個遊戲在畫面與玩法上都相當的豐富有趣，很推薦對蝴蝶感到好奇的朋友一起來玩哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Flutter: Butterfly Sanctuary 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Runaway Play Ltd 官方網站：https://www.runawayplay.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲會有相當詳細的教學，跟著引導就能一步步了解遊戲的玩法。在左上角的「蜜露」就是遊戲中的貨幣，可用來清除樹葉，解鎖更多的空間，之後也可以用來讓花朵產出花粉。先解鎖孵化器後，就可以準備孵出第一顆蟲卵了。





孵化蟲卵需要時間，每一種蝴蝶需要的時間都不一樣。當變成幼蟲之後，就需要移到適合的地點讓牠繼續成長，於是又得再擴張更多的空間。





餵幼蟲們吃樹葉，牠們就會持續的成長，變成蛹之後，再過段時間就會變成美麗的蝴蝶。





長成蝴蝶後就可以解鎖蝴蝶百科，這本百科也不會一下子就將所有的資訊都呈現出來，而是要透過升級蝴蝶才能陸續的解鎖更多的資訊哦！





成長蝴蝶之後，就會定時的產出蜜露囉！接著就是繼續使用蜜露來擴張空間，解鎖更多隱藏的元素。





解鎖花朵之後，就可以產出花粉，讓蝴蝶去收集花粉就能進行升級，可產出更多的蜜露。





當產出相同種類的蝴蝶時，就可以將其進行「融合」升級，這部份的升級就可以解鎖蝴蝶百科的資訊。





在孵化器的周圍可以放置不同的花朵，可用來吸引更多不同種類的蝴蝶。而花朵最主要的來源，就是從樹林中採集，所以在遊戲時，別忘了多注意樹上所開出的花。





遊戲裡還設計了許多的任務，完成就能獲得各種的獎勵唷！持續的培育蝴蝶後，你的這片樹林就會越來越熱鬧，並在其他不同動物的加入後，更加有趣哦！