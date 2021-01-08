[限時免費] Tabata Songs 間歇運動人聲引導 + 音樂，讓運動更有勁！（iPhone, iPad）

在進行 Tabata 之類的間歇運動時，通常都會搭配專門的間歇計時器來使用，以便可以跟隨著計時器的循環專心運動與休息，，

但運動時最好還可以有節奏感明確的音樂陪伴，運動起來才不會感到無聊。

「Tabata Songs」就結合了計時器與運動音樂，在限時免費版本中開放九首不同音樂類型，讓使用者可以自由做選用。開始時計時器會自動播放運動與休息的計時循環，搭配雙色的可視化的計時器，該運動還是該休息，一目了然！

在音樂之中每回要切換狀態時，還會有人聲教練跟著節拍輔助倒數引導，即使不盯著螢幕看也能輕鬆使用！整個循環為 4 分鐘，包含 20 秒的運動時間、10 秒的休息時間，一共進行 8 回合。推薦給有在透過 Tabata 健身的朋友下載使用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tabata Songs

Tabata Songs 軟體語言： 英文,法文,葡萄牙文,西班牙文

英文,法文,葡萄牙文,西班牙文 開發人員： Driscoll & Company LLC

Driscoll & Company LLC 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tabata Songs」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

點擊左右兩側的「＜」、「＞」可切換上下一首音樂，點擊中間的「▶」即可開始運動。中間的計時器會以顏色來區分運動與休息時間，紅色代表「休息」，綠色代表「運動」。

點擊下方的「♫」開啟音樂列表，可先在這邊試聽，更快找到喜歡的運動音樂。